Embriaguez ao volante em Mogi Mirim: Motorista perde controle e colide contra residência e motocicleta

Na noite de 17 de novembro de 2024, a cidade de Mogi Mirim foi palco de mais um incidente envolvendo a combinação perigosa de álcool e direção. A Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na região do bairro Nogueira, envolvendo um veículo que perdeu o controle e se chocou contra uma residência, uma motocicleta e uma parede.

A equipe de policiamento rapidamente se deslocou até o local do acidente. Ao chegar, foi identificado que o motorista do veículo, identificado como E., estava visivelmente embriagado. Em contato com a equipe, E. relatou que estava subindo a via quando perdeu o controle da direção do veículo, o que resultou na colisão com o portão de uma residência, uma motocicleta estacionada e, por fim, com a parede da sala da casa.

Diante da situação, a Polícia Militar solicitou o apoio da Delegacia de Polícia Civil (DP) local. A Delegada após avaliação do caso, optou por dispensar a perícia no local, permitindo que a ocorrência fosse encaminhada diretamente ao plantão policial.

O motorista E. foi então preso em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante. Durante a abordagem, foi constatado que o condutor apresentava sinais claros de embriaguez, o que culminou na decisão de conduzi-lo ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu para os procedimentos legais.

Ainda no CPJ, o delegado de plantão assumiu a ocorrência e determinou a realização de perícia no veículo e exame de sangue em E. O procedimento foi devidamente formalizado com a elaboração do Boletim de Ocorrência. Após os trâmites legais, o motorista foi liberado, embora a prisão por embriaguez ao volante permaneça registrada no sistema.

A companheira do motorista, que estava no veículo no momento do acidente, também foi conduzida pela equipe de policiamento, mas não sofreu prisões ou acusações.

O caso reforça a necessidade de conscientização sobre os riscos da embriaguez ao volante e a importância da fiscalização para garantir a segurança nas ruas, especialmente em horários noturnos, quando muitos condutores se arriscam em estado de embriaguez. A Polícia Militar segue com as operações para coibir comportamentos imprudentes e garantir a integridade da população nas vias públicas.