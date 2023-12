Emdec ajusta horários noturnos das linhas que atendem aos shoppings

Crédito: Divulgação/Emdec

Mudanças valem para o período entre 14 e 24/12; terminais Iguatemi e Dom Pedro terão frota reserva

Para atender a demanda de usuários do transporte no período em que os shoppings centers ampliam os horários de funcionamento, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) ajustou a operação noturna das linhas que atendem aos centros de compras. As mudanças serão adotadas no período de 14 a 24 de dezembro, durante o período de compras natalinas.

A programação especial contempla horários de atendimento estendidos e viagens extras. A medida estimula o fluxo de consumidores e assegura o atendimento aos trabalhadores e usuários do transporte público coletivo.

Confira quais linhas terão os horários antecipados, postergados ou viagens extras para atender aos horários noturnos dos shoppings:

116: Partidas do Terminal Shopping Dom Pedro.

119: Partidas do Terminal Shopping Dom Pedro.

122: Partidas do Campinas Shopping.

125: Partidas do Terminal Shopping Iguatemi.

171: Partidas do Campinas Shopping e Dom Pedro.

210: Partidas do Terminal Barão Geraldo.

211: Partidas do Terminal Shopping Iguatemi.

240: Partidas do Terminal Shopping Dom Pedro.

244: Partidas do Terminal Shopping Dom Pedro.

249: Partidas do Terminal Shopping Iguatemi.

260: Partidas do Terminal Shopping Iguatemi.

266: Partidas do Terminal Shopping Dom Pedro.

300: Partidas do Terminal Barão Geraldo.

329 e 329.1: Partidas do Terminal Barão Geraldo e da Cidade Judiciária.

338: Partidas do Terminal Shopping Iguatemi e Terminal Barão Geraldo.

362: Partidas do Terminal Shopping Iguatemi.

369: Partidas do bairro e da Estação Expedicionários.

381: Partidas do Terminal Shopping Dom Pedro e Terminal Shopping Iguatemi.

371: Partidas do Terminal Shopping Dom Pedro.

377: Partidas do Terminal Shopping Dom Pedro.

382: Partidas do Campinas Shopping.

385: Partidas do Terminal Shopping Iguatemi e Terminal Metropolitano

Frota reserva

A Emdec também determinou que as empresas mantenham frota reserva nos principais terminais até o dia 23 de dezembro, tanto para atender aos trabalhadores e consumidores dos shoppings, quanto para o fluxo de clientes no comércio da área central. Os veículos serão acionados para atender eventual aumento da demanda de passageiros.

A frota reserva estará disponível nos terminais Shopping Iguatemi e Shopping Dom Pedro. A disponibilidade dos veículos acompanha o horário de encerramento dos shoppings nas datas, entre 20h e 0h30.

Para atender ao fluxo de usuários do transporte no período natalino, desde o dia 10 e até o dia 24 de dezembro, a Emdec também mantém frota reserva nos terminais Barão Geraldo, BRT Mercado, Campo Grande, Central, Satélite Íris e Ouro Verde. A disponibilidade de veículos nos terminais varia de acordo com os períodos de maior demanda.

Consulte sua linha

Quem usa o transporte público pode utilizar os aplicativos “Cittamobi” e “Moovit” para consultar horários e itinerários das linhas municipais; bem como a estimativa de chegada do ônibus no ponto. Para esclarecer dúvidas sobre trânsito e transporte, acesse os canais do Fale Conosco Emdec: telefone 118; site (portal.emdec.com.br/faleconosco); aplicativo “Emdec”, disponível para download no Google Play e App Store; chatbot da Emdec, disponível na página inicial; e WhatsApp (19 3731-2910). O número também recebe chamadas realizadas a partir de outra cidade ou DDD.