Emenda impositiva do vereador André beneficia Creche São Cristóvão com veículo

Por meio da emenda impositiva de autoria do vereador André de Oliveira (PSB), no valor de R$ 118 mil, a Creche São Cristóvão adquiriu um veículo 0 km, que foi entregue em 9 de outubro. “Fico feliz de poder atender uma instituição tão importante para nossa cidade. Agradeço a todos os responsáveis pelo processo de compra e à Prefeitura pelo pagamento da emenda”, declarou o vereador.

A Creche São Cristóvão tem mais de 35 anos de atuação, atendendo crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social. A capacidade de atendimento mensal é de aproximadamente 130 usuários, na faixa etária de 9 a 12 anos.

As emendas parlamentares individuais impositivas de 2024 foram aprovadas na Lei Orçamentária Anual (Projeto de Lei nº 108/2023) e equivalem, no total, a 1,2% da receita do município. Divididas igualmente entre os vereadores, resultou em um montante de R$ 418 mil para cada um, sendo obrigatória a destinação de R$ 209 mil para ações da saúde.

André distribuiu ainda: R$ 20 mil para Ação Social de Amparo; R$ 20 mil para Movimento de Ação Rural do Bairro de Pantaleão; R$ 20 mil para Fundo Social de Solidariedade; R$ 20 mil para Creche Santa Rita; R$ 11 mil para atividades de reabilitação cardíaca e os R$ 209 mil para Santa Casa Anna Cintra.