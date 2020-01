Empates marcam a segunda rodada do Futebol Sessentão de Mogi Guaçu

No domingo, dia 19, foram disputadas as partidas da segunda rodada do Futebol Sessentão. Todos os jogos estão sendo realizados no Centro Esportivo “Amaury Caveanha”, em Martinho Prado Júnior.

As duas partidas deste fim de semana acabaram em empate. O Comercial e o Itaqui não saíram do zero e o Martinho Prado Jr e o Vila Dias/Cruzeiro ficaram no 1 a 1.

Na próxima rodada, que acontecerá no dia 26, o Jardinense enfrenta o Itaqui às 8h. Em seguida, às 10h, o Master Mogi Mirim/Progresso encara o Paulista.