Empreendedores de Holambra participam da Feira do Empreendedor em São Paulo

Na manhã desta sexta-feira, 40 empreendedores de Holambra embarcaram rumo à capital paulista para participar da Feira do Empreendedor 2024, promovida pelo Sebrae-SP. O evento, que ocorre no Expo Center Norte até o dia 14 de outubro, é uma das maiores iniciativas voltadas para o estímulo ao empreendedorismo no Brasil, com o objetivo de fomentar a criação e o desenvolvimento de novos negócios, além de fortalecer a competitividade das pequenas empresas.

A Prefeitura de Holambra, em parceria com o Sebrae, disponibilizou transporte gratuito para os empresários locais, reforçando seu compromisso com o incentivo ao crescimento econômico da cidade.