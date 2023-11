Empreendedorismo é tema de palestra promovida pelo Banco do Povo e Sebrae Aqui

Na manhã do último dia 5, a Agente de Atendimento Sebrae Aqui e Agente de Crédito e Gestora Banco do Povo Paulista de Itapira, Érica Domingues Palmieiri, ministrou uma palestra para os frequentadores da Igreja Adbras, no bairro Assad Alcici.

Com o tema “Empreendedorismo como opção de carreira”, a explanação foi direcionada aos empreendedores e interessados que precisavam de mais informações sobre os benefícios que o município oferece através do Posto do Sebrae Aqui e do Banco do Povo Paulista, além de dicas importantes de planejamento.

A palestra foi solicitada pelo pastor da igreja devido ao projeto existente naquela comunidade que se chama “Esse negócio é de Deus” e que tem como objetivo abrir espaço para que os empreendedores que frequentam a Igreja divulguem seus negócios.

Qualquer pessoa interessada em solicitar essa palestra ou ainda saber mais sobre os serviços do Posto do Sebrae Aqui e do Banco do Povo podem entrar em contato pelo telefone (19) 3813.1007. Os dois setores atendem na Praça Bernardino de Campos, Box 6, Centro.