Empresa da capital paulista contrata projeto do interior do estado que trabalha o conceito

ESG e mudança na cultura organizacional são objetos de intervenção de Palhaçaria em empresa na capital paulista

No dia 22 de agosto de 2023, o Espaço Kardak, de Vinhedo, foi contratado pela Atma Genus, empresa de consultoria especializada em transformação de organizações em geral, da capital paulista, para levar um de seus projetos de intervenção artística para as lideranças da empresa Ultracargo. As atrizes Mariana Schiezaro (palhaça Sabina) e Ariadne Antico (palhaça Birita), passaram o dia no hotel Renascence, para o lançamento da Nova Cultura Ultracargo, com a intervenção “Fiscais da Nova Cultura”.

A intervenção teve por objetivo explanar com leveza as propostas de mudanças na cultura organizacional da empresa para o próximo ano. A ação contou com dinâmicas corporativas, nada comuns dos departamentos de RH. Legos, blocos e performances artísticas rechearam o dia, conectando a liderança a essa nova fase. Para fechar com chave de inclusão, aconteceram interrupções inusitadas, com a aparição de Sabina e Birita.

A integração entre as organizações corporativas estão cada vez mais conectadas para trabalhar os conceitos de ESG, D&I e mudança de cultura organizacional em prol de um mercado de trabalho mais humanizado.

O projeto “Tripé Acessi – Suporte para Acessibilidade Sustentável”, do Espaço Kardak, contribui com as práticas da ESG, explanando, por meio do humor, o motivo pelo qual o valor de uma empresa não está atrelado somente a resultados financeiros. Vale destacar que, quando uma empresa contrata o Tripé Acessi, a intervenção é desenvolvida de forma personalizada e o roteiro é criado de acordo com a necessidade de cada empresa.

“Os projetos do Espaço Kardak foram escolhidos por estarem em sintonia com as propostas da nova cultura desenhada para a empresa. A proposta foi sair da ‘normose e do corporativês’, ressignificando o treinamento com leveza para mais olhares humanizados através da palhaçaria inclusiva ”, comentou Arthur Ranieri – diretor e sócio da Atma Genus.

A ideia do projeto é quebrar paradigmas e provocar lideranças a pensarem fora da caixa, proporcionando aos colaboradores um dia de leveza acerca das mudanças necessárias que as lideranças vão precisar adotar a partir dessa nova fase.

“A proposta deste projeto, é fazer refletir sobre as verdades absolutas e expressar que mudanças para os ambientes corporativos levam tempo e estratégias afetivas. Levar conceitos ESG, acessibilidade e respeito à diversidade de equipes, por meio do riso e da palhaçaria, é algo altamente disruptivo”, explica Mariana Schiezaro.

Os projetos do Espaço Kardak, segundo Schiezaro, prezam por uma equipe que esteja de acordo com as práticas de ESG, tendo sempre um grupo inclusivo e diverso. Ainda de acordo com a atriz, sendo a arte o alicerce central dos projetos, a mesma está na linha de frente das comunicações, prezando pela qualidade, técnica e estética, sempre na busca por excelência com responsabilidade sociocultural.

“O Espaço Kardak é parceiro na luta anti capacitista. Mariana é uma parceira que além de me convidar para o baile, sempre me chama para dançar! Afinal, nada sobre nós sem nós.”, comentou a atriz Ariadne Antico.

Com base no conceito de ESG – Environmental, Social and Governance e de D&I – Diversidade e Inclusão, integrados a Teoria da Mudança, para permitir o pleno exercício de direitos básicos, os projetos Tripé Acessi – Suporte para Acessibilidade Sustentável e Sabina Corp, ambos do Espaço Kardak, oferecem métodos, dinâmicas e fundamentos das artes para auxiliar gestores de empresas a ter um melhor posicionamento no que tange à promoção da empregabilidade, estabilidade e acolhimento de todas as pessoas, com ou sem deficiência, no mercado de trabalho.

Para saber mais sobre os projetos do Espaço Kardak de Vinhedo, acesse https://www.marischiezaro.com.br/ .

Mariana Schiezaro (Sabina)

Com especialização em Humor pela SP Escola de Teatro – Centro de Formação das Artes do Palco, a atriz iniciou sua trajetória em 1999. Em 22 anos de profissão, a atriz já atuou em 38 espetáculos, diversos festivais e mostras de teatro amador. Em 2001 formou o Grupo Nós, ainda atuante. Entrou no elenco da Cia. da Ribalta, em 2003 e em 2009 iniciou suas práticas circenses na modalidade Aéreo (Tecido Acrobático). Trabalhou ainda em 6 empresas culturais, foi arte-educadora, no terceiro setor ministrando aulas de Teatro e Circo em projetos como o “Mais Educação”, e em programas ligados às Secretarias da Assistência Social de Vinhedo e Louveira. Entre 2009 e 2012 trabalhou também como atriz no Teatro de Kaminda na empresa Hopi Hari, em Vinhedo e atualmente administra o Espaço Kardak em Vinhedo (SP), onde ministra aulas de Tecido Acrobático e Expressão Corporal. Aprovada pelo PROAC/07 de 2020 Primeiras Obras, produziu o espetáculo “Palco das Ilusões”, com direção de Karla Concá, pioneira na palhaçaria feminina. Também foi contemplada pela LAB, ocasião em que realizou exposição do mágico Kardak e produção da edição Streaming do número, “Saberes de Sabina 100% Acessível”. Dentre os projetos ligados à inclusão social e à acessibilidade da pessoa com deficiência, se destaca também com o trabalho de narração literária para o app de audiobooks infantis “Conviver para conhecer” (2020), e a atuação no espetáculo de bonecos do projeto “Turma do Bairro” da ONG SORRI CAMPINAS (2017 | 2018).

Ariadne Antico (Birita)

Palhaça, atriz, performer, produtora, palestrante, artesã, vez ou outra operadora de luz e dona dos melhores movimentos involuntários e de um jeito de andar único, charmoso, não retilíneo e fora do eixo. Integrante da Cia A Casa das Lagartixas, de São José dos Campos/SP, atualmente apresenta a Palestra Show Muros e Grades são Invenções Humanas (desde 2015), o Espetáculo Birita Procura-se com direção de Esio Magalhães (desde 2019) e o Espetáculo Performático O Tempo (desde 2022).

Fotos: Marcel Yamauti