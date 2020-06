Empresa de Call Center chega a Itapira com abertura de postos de trabalho

Uma empresa de Call Center sediada em São Paulo está iniciando suas instalações em Itapira e de imediato abrirá postos de trabalho para itapirenses, incluindo PCDs (Pessoas com Deficiência). A intermediação com o empresário se deu através do contato do Deputado Estadual Barros Munhoz.

As vagas disponíveis estão disponíveis no PAT (Posto do Atendimento ao Trabalhador de Itapira). Em razão da pandemia o atendimento presencial está suspenso, mas a descrição das vagas está disponível no aplicativo Itapira Oficial (disponível gratuitamente para Android e IOS) e os currículos podem ser enviados para o email postoatendimentoitapira@gmail.com. Outras informações também podem ser fornecidas pelo telefone (19) 3843-4564.

comunicacao@itapira.sp.gov.br

(19) 3863.0700/ 3843.9107

(19) 99813.4051 (Whatsapp)