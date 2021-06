Empresário de Mogi Mirim é preso suspeito de intermediar tráfico de drogas entre Bolívia e Santa Catarina

De acordo com o delegado da PF de Santa Catarina Dr. Alessandro Netto Vieira, o suspeito, de 26 anos, foi detido na residência, um condomínio de luxo na cidade do interior paulista, bairro Chácara Ipê.

“Ele faz a ponte entre traficantes sediados no exterior, na Bolívia, notadamente, que tem a capacidade de adquirir a cocaína no exterior, com pessoas que trabalham aqui em Santa Catarina e fazem a logística da embarcação da droga em contêiners, notadamente a cocaína”, afirma o delegado da PF.