Empresários buscam vantagem competitiva com IA e ACIC lança curso em Campinas

Capacitação aborda uso prático da Inteligência Artificial nos negócios

Campinas, março de 2026 – Diante do avanço acelerado da Inteligência Artificial no ambiente corporativo, a tecnologia consolida-se cada vez mais como uma importante ferramenta para ampliar a competitividade e melhorar resultados.

Atenta a esse movimento, a Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC) promove, em abril, o curso “IA Básica para Empresários e Empreendedores”, voltado à capacitação de profissionais interessados em aplicar a tecnologia no dia a dia de seus negócios.

A proposta é apresentar, de forma prática e acessível, como empresários e gestores podem utilizar a inteligência artificial para automatizar tarefas, otimizar processos e ampliar resultados, mesmo sem conhecimento técnico em programação.

Para a presidente da ACIC, Nina Bertelli, compreender e aplicar a IA já é um diferencial estratégico para o setor produtivo. “A Inteligência Artificial está transformando a forma como as empresas operam e se relacionam com seus clientes. Nosso objetivo é preparar os empresários para esse novo cenário”, destaca.

Inovação tecnológica

O curso será ministrado por Marcos Paulo de Castro, consultor empresarial e especialista em inovação tecnológica, com mais de 30 anos de experiência em tecnologia e transformação digital.

As aulas serão realizadas nos dias 2, 9, 16 e 23 de abril, sempre às quintas-feiras, das 8h30 às 12h, na sede da ACIC, em Campinas. A iniciativa integra as ações da entidade voltadas ao incentivo à inovação e ao fortalecimento do ambiente de negócios na região.

As vagas são limitadas.

SERVIÇO

Curso: IA Básica para Empresários e Empreendedores

Datas: 2, 9, 16 e 23 de abril (quintas-feiras)

Horário: 8h30 às 12h

Local: Sede da ACIC – Campinas

Investimento: R$ 395,00 (não associados) | R$ 360,00 (associados ACIC)

Informações e inscrições: foco1.odoo.com/eventos

Telefone: 0800 591 4500