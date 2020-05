Empresários e profissionais liberais homenagearam profissionais de Saúde de Santo Antônio de Posse

Na noite desta última sexta-feira, 15, Vangela Rodrigues, conhecida como “Vovó Van” e seu esposo Arlindo Rodrigues que possuem uma pequena mercearia no bairro São Judas, na cidade de Santo Antônio de Posse, resolveram prestigiar os funcionários do Pronto Socorro desta cidade com salgados e lanches preparados por eles, além de uma pizza que posteriormente foi entregue no local.

O casal deixou a seguinte mensagem. “Fiquem em casa, para que eles que estão na frente desta batalha possam estar bem e voltarem para suas casas e famílias”.

“Dignos e abençoados sejam, pois essa linda profissão escolheu cada um de vocês. Vocês que deixam todos os seus problemas e fraquezas em casa para serem fortes no Pronto Socorro, o nosso muito obrigado”, concluiu .

Eles ainda agradeceram a todos pela força, carinho e atenção nesses dias e noites difíceis. “Nós “Coxinha da Vovó”, Arlindo Rodrigues e o escritório do Dr. Caio Vicenzotti estamos trazendo um pouco de carinho e reconhecimento a todos vocês grandes guerreiros.”.

Contaram ainda com o apoio do escritório Vicenzotti Advocacia, na pessoa de Caio Vicenzotti,, que também deixou um recado. “Em carinho e admiração aos profissionais da saúde de todo os plantões do Brasil, desde médicos, enfermeiros, técnicos, secretários, recepcionista, e funcionários da limpeza e motoristas, resolvemos agradecê-los pela dedicação através de um pequeno gesto de solidariedade. Força para todos nesta luta!”