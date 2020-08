Empresas oferecem negociação especial de dívidas em campanha da ACE

Uma nova oportunidade de negociar as dívidas e recuperar o nome limpo está sendo oferecida aos clientes de várias empresas de Holambra. Está acontecendo na Associação Comercial e Empresarial (ACE Holambra) a campanha Nome Limpo.

Até 31 de agosto, os consumidores pessoa física e jurídica com dívida nas empresas integrantes da ação terão condições especiais de negociação. “Toda campanha de recuperação de crédito tem duplo benefício, pois traz resultados para as empresas e também ajuda o consumidor a resgatar suas dívidas”, observa a gerente da Associação Comercial, Suzi Celegatti. “É uma oportunidade para recuperar o nome limpo, o patrimônio mais importante de qualquer pessoa”. No período da ação, a consulta do CPF também é grátis para todos.

CONDIÇÕES DIFERENCIADAS

Durante a campanha, várias empresas estão oferecendo isenção de multas e juros, a depender de cada caso e cada credor. São elas Colégio Participação, Drogaria Total Santa Helena, Magazine Alcione, Magazine Elshadai, Óticas Guarnieri, Relojoaria e Ótica Rozalez, Silva Transportes, Uehara Máquinas e Wizard Idiomas.

ATENDIMENTO

As pessoas interessadas devem procurar a Associação Comercial, na Avenida das Tulipas, 103, Centro de Holambra, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h30. A instituição tem profissionais treinados para fazer o atendimento com discrição e todas as informações necessárias ao consumidor.

Os consumidores devem ir até a ACE portando documentos originais, incluindo um com foto, como RG ou CNH. Não são fornecidas informações para terceiros ou menores de 18 anos.

Apenas poderão negociar as dívidas aqueles consumidores com débitos junto às empresas que estão integrando a campanha. Apesar disso, todos os interessados são bem-vindos para consultar o CPF e conhecer sua situação atual de crédito, assim como os caminhos para negociar as dívidas e sair do SCPC.

Procure a ACE, conheça as empresas participantes e aproveite para consultar seu CPF e conhecer sua situação de crédito. É grátis.

CAMPANHA NOME LIMPO

Até 31 de agosto, das 8 às 17h30, de segunda a sexta-feira

Local: Associação Comercial e Empresarial (ACE Holambra) – Avenida das Tulipas, 103, Centro

Atendimento gratuito