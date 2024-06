Encerramento da Festa do Peão de Santo Antônio de Posse: Um Show de Tradição e Emoção

No último sábado, 22 de junho, a Festa do Peão de Santo Antônio de Posse chegou ao fim com um espetáculo de montarias e música sertaneja que ficará marcado na memória de todos os presentes. O evento, que atraiu milhares de apaixonados pelo rodeio e pela música raiz, teve seu ponto alto com a consagração de Douglas de Souza como campeão nas montarias em touro.

Douglas de Souza, um peão experiente, já foi campeão em países como Guatemala, Costa Rica e México. Nesta edição da Festa do Peão, ele confirmou seu talento ao pontuar em todas as três montarias do torneio, acumulando um total de 197 pontos. Com essa performance impecável, Douglas levou merecidamente o prêmio para casa, tornando-se uma inspiração para muitos jovens peões.

A festa não parou por aí. Após a premiação, o público foi brindado com um show inesquecível dos Brutos do Sertanejo, Jads & Jadson. A dupla, conhecida por sua autenticidade e raízes sertanejas, fez a alegria dos fãs ao apresentar seus clássicos eternos. Entre as músicas que embalaram a noite estavam “Toca um João Mineiro e Marciano”, “Noite Fracassada” e “Jeito Carinhoso”. Cada canção foi recebida com coro pelos fãs, demonstrando que a paixão pela música sertaneja é mais forte do que nunca.

O encerramento da festa foi, sem dúvida, um momento de celebração e valorização da cultura sertaneja, tanto pelas montarias emocionantes quanto pela música que tocou o coração de todos os presentes. A Festa do Peão de Santo Antônio de Posse, com sua mistura de adrenalina e emoção, mais uma vez provou ser um evento indispensável no calendário dos amantes do rodeio e do sertanejo.

Com o sucesso desta edição, a expectativa para o próximo ano já é grande. Os organizadores prometem ainda mais atrações e emoções para continuar encantando o público. Até lá, ficam as lembranças de uma noite mágica, onde a tradição e a paixão pelo sertanejo brilharam intensamente.

