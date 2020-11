Encontrado no Ribeirão da Penha em Itapira Corpo do Aposentado desaparecido

O corpo encontrado submerso no Ribeirão da Penha, na manhã desta quarta-feira, 25, ao lado da Fábrica de Papel e Papelão Nossa Senhora da Penha. Populares, é do aposentado Alexandre Santato Neto, de 79 anos, que desapareceu na segunda-feira, 23.

A área está sendo preservada pela Defesa Civil do Município, Guarda Civil Municipal e Bombeiros Voluntários. O Instituto de Criminalística já foi chamado para realizar a perícia no local.

A família confirmou a identidade do idoso, que começou a ser procurado pela Defesa Civil na segunda-feira. As buscas continuaram no dia de ontem e foi encerrada nesta manhã, com a localização do corpo por populares.