Encontro de Floristas acontece nesta terça e quarta-feira, no Ceaflor

Da Redação

Já tradicional na área de arte floral brasileira, o Encontro de Arte Floral da ABAF retorna em sua 13ª edição e traz grandes expoentes da arte floral para compartilhar conhecimentos nas diversas subáreas deste mercado que cresce na faixa de 10% ao ano, segundo o Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor). O encontro está acontecendo nesta terça e acontece também na quarta-feira, dia 31 de janeiro e 1º de fevereiro, no CEAFLOR, o grande mercado de flores, plantas e acessórios para decoração localizado no Circuito das Flores, na região de Holambra.

A programação do Encontro ABAF 2023 inclui uma diversidade de temas relevantes no negócio de arte floral, sempre apresentados por grandes nomes do ramo no país, associados da ABAF. O evento é aberto para floristas de todos os cantos do Brasil e as inscrições são limitadas. Para conhecer a programação e se inscrever no evento basta acessar https://www.abafbrasil.com.br/encontroabaf.

Serviço:

13º Encontro de Arte ABAF

Data: 31 de Janeiro e 1° de Fevereiro de 2023

Investimento: R$ 150,00 para um dia e R$ 250,00 para os dois dias.

Local: Rodovia Prof. Aziz Lian (SP 107) Km 29,3, Borda da Mata, Jaguariúna/SP.

Inscrição: https://www.abafbrasil.com.br/encontroabaf