ENCONTRO ‘MULHERES: EMPODERADAS’ REÚNE LIDERANÇAS FEMININAS EM JAGUARIÚNA

No dia 10 de março, às 8h, o Teatro Municipal Dona Zenaide, em Jaguariúna, será palco do encontro “Mulheres: Empoderadas”, um evento gratuito que promete inspirar, conectar e fortalecer vozes femininas. Focado em empoderamento feminino, liderança e conexão, o encontro reunirá mulheres que estão redefinindo caminhos, superando barreiras e inspirando o futuro.

O encontro é uma iniciativa da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios, reforçando o compromisso da cidade com a valorização e o protagonismo feminino. As inscrições devem ser feitas no link: https://forms.gle/SiSpFsETkufWa9MA7.

Com um painel de convidadas de destaque, o evento será mediado por Mariana Bruscato, secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios de Jaguariúna. O encontro vai contar com as presenças de Sula Miranda, Juliana Farah, Karina Florido, Fernanda Torres, Virgilia Prado, Josi Simões e Paula Esteves.

O evento também será uma oportunidade para networking, troca de experiências e fortalecimento de laços entre mulheres que buscam inspiração e crescimento pessoal e profissional.

Serviço:

Evento: Encontro “Mulheres: Empoderadas”

Data: 10 de março

Horário: 8h

Local: Teatro Municipal Dona Zenaide, Jaguariúna

Entrada: Gratuita

Realização: Prefeitura de Jaguariúna – Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios