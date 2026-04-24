Encontro Nacional de Motociclistas 2026 movimenta Artur Nogueira e região no final de semana

Tradicional evento também faz parte das comemorações do aniversário de 77 anos de Artur Nogueira

O tradicional Encontro Nacional de Motociclistas promete movimentar Artur Nogueira e região durante este final de semana. A 28ª edição do evento teve início na quinta-feira, dia 23, e segue até domingo, dia 26, no Balneário Municipal Guilherme Carlini, com uma programação musical e estrutura preparadas para agradar o público da cidade e visitantes.

A programação musical do Encontro Nacional de Motociclistas 2026 será o grande destaque da festa reunindo bandas de rock e covers de grandes artistas nacionais e internacionais.

Na quinta-feira, 23, o público teve entrada solidária, com a doação opcional de um litro de leite, que será destinado à Promoção Social do município. na sexta-feira, dia 24, a programação continuou com grandes shows.

No sábado dia 25, a programação tem início às 13h, com shows musicais e apresentações de Wheeling profissional. Já no domingo, dia 26, a programação começa às 10h, contando com shows musicais durante todo dia e apresentações de Wheeling profissional. A festa contará também com expositores do segmento, além de completa praça de alimentação coberta.

Confira a programação completa de sexta a domingo:

24/04 (sexta-feira)

19h – Crazy (Aerosmith Cover)

21h – Nightrain (Guns N’ Roses Cover)

23h – Killers (KISS Cover)

25/04 (sábado)

13h – Purple Stone

15h – Keep On Rock

17h – Sete Galo

19h – Viollet

21h – Osmozzy (Ozzy Osbourne Cover)

23h – Children of the Beast (Iron Maiden Cover)

26/04 (domingo)

10h – Regis Delaor (Raul Seixas Cover)

12h – Midnight Rockers

14h – Her Majestic (Queen Cover)

16h – Climatic (Metallica Cover & Classic Rock)