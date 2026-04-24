Encontro Nacional de Motociclistas 2026 movimenta Artur Nogueira e região no final de semana
Tradicional evento também faz parte das comemorações do aniversário de 77 anos de Artur Nogueira
O tradicional Encontro Nacional de Motociclistas promete movimentar Artur Nogueira e região durante este final de semana. A 28ª edição do evento teve início na quinta-feira, dia 23, e segue até domingo, dia 26, no Balneário Municipal Guilherme Carlini, com uma programação musical e estrutura preparadas para agradar o público da cidade e visitantes.
A programação musical do Encontro Nacional de Motociclistas 2026 será o grande destaque da festa reunindo bandas de rock e covers de grandes artistas nacionais e internacionais.
Na quinta-feira, 23, o público teve entrada solidária, com a doação opcional de um litro de leite, que será destinado à Promoção Social do município. na sexta-feira, dia 24, a programação continuou com grandes shows.
No sábado dia 25, a programação tem início às 13h, com shows musicais e apresentações de Wheeling profissional. Já no domingo, dia 26, a programação começa às 10h, contando com shows musicais durante todo dia e apresentações de Wheeling profissional. A festa contará também com expositores do segmento, além de completa praça de alimentação coberta.
Confira a programação completa de sexta a domingo:
24/04 (sexta-feira)
19h – Crazy (Aerosmith Cover)
21h – Nightrain (Guns N’ Roses Cover)
23h – Killers (KISS Cover)
25/04 (sábado)
13h – Purple Stone
15h – Keep On Rock
17h – Sete Galo
19h – Viollet
21h – Osmozzy (Ozzy Osbourne Cover)
23h – Children of the Beast (Iron Maiden Cover)
26/04 (domingo)
10h – Regis Delaor (Raul Seixas Cover)
12h – Midnight Rockers
14h – Her Majestic (Queen Cover)
16h – Climatic (Metallica Cover & Classic Rock)