Encontro Pet no Galleria Shopping: celebre o amor incondicional dos Golden Retrievers

Evento acontece no dia 30 de junho, às 14h, no palco central do Galleria Shopping, em Campinas.

Créditos: divulgação.

Os amantes de animais já têm um compromisso imperdível marcado no Galleria Shopping, em Campinas: o Encontro Pet, especialmente dedicado a uma das raças mais amigáveis de cachorros, o Golden Retriever. No dia 30 de junho, a partir das 14h, o Palco Central do empreendimento é sede de uma série de atividades divertidas e interativas, projetadas para proporcionar uma tarde inesquecível, tanto para os tutores quanto para seus cães.

A recepção e registro dos participantes têm início às 14h, quando os cães recebem bandanas personalizadas, dando um toque especial ao evento desde o princípio. Às 15h, os tutores têm a oportunidade de participar de uma oficina de personalização de gravatinhas e laços, criando acessórios únicos para seus pets com o material e as instruções fornecidas.

Às 16h, é a vez da recreação com os tutores, um momento planejado para promover a interação e diversão entre os cães e seus donos, com diversas brincadeiras e atividades recreativas. A “cãominhada” pelo mall, marcada para às 17h, leva todos os participantes para um passeio coletivo guiado pelos corredores do shopping, destacando o compromisso do Galleria Shopping em ser cada vez mais pet friendly. O evento se encerra às 18h com agradecimentos e despedidas.

O Galleria Shopping está empenhado em criar um ambiente acolhedor para todos os visitantes, incluindo os de quatro patas. Esta iniciativa reflete o DNA Iguatemi, que busca sempre oferecer uma ampla gama de opções de lazer, entretenimento e experiências premium e inesquecíveis. João Timm, gerente de marketing do Galleria Shopping, destaca a importância do evento: “O Encontro Pet é uma excelente oportunidade para celebrarmos a conexão única entre tutores e seus cães, especialmente os Golden Retrievers, conhecidos por seu temperamento amoroso e amigável. Queremos que nossos visitantes vivenciem momentos de alegria e diversão com seus pets, fortalecendo ainda mais esse vínculo especial.”

Serviço

Evento: Encontro Pet no Galleria Shopping

Data: 30 de junho

Horário: A partir das 14h

Local: Palco Central, Galleria Shopping, Campinas

Para mais informações, acesse o site do Galleria Shopping ou entre em contato com a equipe de atendimento.

Sobre o Galleria Shopping

Com arquitetura diferenciada e um ambiente paisagístico que valoriza as áreas livres e arborizadas, o Galleria Shopping foi responsável por introduzir no país o conceito de lifestyle, principalmente por seguir o estilo de um open mall. O empreendimento, que pertence à Iguatemi S.A., destaca-se como um dos mais sofisticados centros de compras do país e apresenta um mix de operações completo formado por lojas especializadas em moda e acessórios, além de opções de gastronomia, serviços, lazer e entretenimento. Adicionalmente, o shopping faz parte de um complexo multiuso e oferece conforto e conveniência para os clientes.

