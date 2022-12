Encontro reúne escolas estaduais e federais para discutir Lei Maria da Penha

Na tarde da última quinta-feira, 8, diretores e coordenadores de escolas particulares e estaduais do município participaram de um encontro para discutir a Lei Maria da Penha e a inserção desse tema no trabalho desenvolvido nas escolas.

Estiveram presentes as secretárias de Educação, Regina de Santana Lago Gracini, de Promoção Social, Regina Ramil, e a Supervisora Regional de Ensino de Mogi Mirim Simone de Lima. A equipe do CREM (Centro de Referência Especializado da Mulher) também participou.

Para contextualizar a discussão, a advogada Vivian Nicolai, presidente do Comdim (Conselho Municipal dos Direitos da Mulher) e da Comissão da Mulher Advogada da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), fez uma palestra sobre a legislação e todos os tipos de violência contra a mulher.

Durante a reunião, a equipe municipal apresentou o projeto Maria da Penha Vai à Escola que foi estabelecido pela lei municipal promulgada pelo prefeito Toninho Bellini no ano passado e prevê a inserção do ensino das noções básicas da Lei Maria da Penha na grade curricular da rede pública municipal. Além de falar dos resultados e do planejamento para o próximo ano, foi proposto às escolas estaduais e particulares que expandam esse tema para suas unidades. “Foi um encontro muito interessante para todas as partes envolvidas. Recebemos um feedback muito positivo e esperamos que o tema passe ser melhor debatido nas escolas para que possamos realmente ter um impacto na sociedade”, avaliou a secretária de Educação.

