Energia Renovável em propriedades rurais de Pedreira é destaque no Estado de São Paulo

A imprensa do Governo do Estado e da CATI – Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, estiveram na última semana em Pedreira coletando informações a respeito da aplicação de recursos do FEAP em unidades de produção agropecuária com Energia Renovável.

O local escolhido foi a Granja São Judas Tadeu, que há quase um ano possui placas instaladas. “No total são 70 placas, cada uma com 455W, atendendo e suprindo todo o gasto de energia da Granja”, destacaram os proprietários.

A Prefeitura de Pedreira através de sua Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, contando com o apoio da Casa da Agricultura, esteve acompanhando todas as fases de instalação do Projeto, desde a elaboração da documentação necessária, até a terraplenagem do local da instalação das placas.

As placas solares ajudam tanto sustentavelmente, quanto na economia para os produtores rurais. “Uma Granja gasta em torno de R$ 5 a R$ 6 mil por mês, totalizando uma gasto médio de R$ 60 mil por ano, e, como o proprietário da Granja São Judas Tadeu fez um financiamento de R$ 200 mil, ou seja, praticamente em 3 anos e meio, só com a economia em energia elétrica, ele paga o financiamento”, enfatizou na ocasião o Secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Luciano Dalto Godoi.

O projeto é de uma Linha de Financiamento do FEAP – Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista, o Banco do Agronegócio Familiar. “Vinculado a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, tem por objetivo prestar apoio financeiro em programas e projetos de interesse da economia do Estado de São Paulo, aos agricultores, pecuarista e pescadores artesanais, bem como sua associações e cooperativas de produtores rurais na forma de programas de financiamentos, linhas de empréstimos ou subvenções econômicas, inclusive equalizações de taxa de juros”, informou o assistente técnico da CATI, Walmir Carmino Pisciottano.

Estiveram acompanhando as gravações da Imprensa do Governo do Estado, o Secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente de Pedreira Luciano Dalto Godoi, Assistente Técnico da CATI Walmir Carmino Pisciottano, Diretor Técnico da CATI Regional Bragança Paulista Marcelo Baptista da Silva, Coordenadora da Casa da Agricultura de Pedreira Lilia Santos Gouveia Pires, Representante da CPFL Santa Cruz Pedro Ivo Rochetti Zampronio.