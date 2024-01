Enfermeiros da Rede Básica participam de qualificação sobre tratamento de pé diabético

Os enfermeiros da Rede Básica de Saúde estão participando de uma qualificação para o cuidado às pessoas com Doenças Crônicas Não Transmissíveis focalizadas na prevenção e cuidados do pé diabético.

Os encontros ocorrem de forma hibrida e totalizam 120 horas. As reuniões presenciais são realizados na sede do DRS (Departamentos Regionais de Saúde) XIV de São João da Boa Vista e também na cidade de Casa Branca.

Pé diabético é um termo que engloba as doenças e as alterações que frequentemente surgem nos pés dos portadores de Diabetes. O problema surge em até 1/3 dos pacientes diabéticos e se não for reconhecido e tratado a tempo, pode evoluir para complicações graves.

“É uma atualização muito importante para que possamos sempre oferecer as melhores orientações e tratamentos aos nossos pacientes”, destacou a Diretora da Rede Básica de Saúde, Deise Cega Fernandes.

São estratégias para prevenir complicações do diabetes, incluindo as úlceras nos pés: o controle da glicemia, dieta saudável e equilibrada, a prática regular de exercícios físicos e a adesão correta ao tratamento.