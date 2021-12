Enfermeiros de Artur Nogueira participam de capacitação sobre o Previne Brasil

Previne Brasil é um programa do Ministério da Saúde que avalia os indicadores de saúde de cada município e envia recursos à Atenção Básica

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da secretaria Municipal de Saúde, realiza, nesta quinta-feira (09), um treinamento com enfermeiros da Atenção Primária à Saúde (APS) que atuam nos Postos de Saúde Familiar (PSFs), visando melhoria dos indicadores previstos no programa de financiamento Previne Brasil, de forma a proporcionar qualidade da saúde para a população, por meio da ampliação de captação de recursos financeiros.

Durante o treinamento, realizado no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora das Dores, os enfermeiros podem tirar dúvidas e entender como funciona o modelo de financiamento. Além disso, tem sido promovido um debate com os profissionais e feita a apresentação dos indicadores de desempenho no registro das informações (leia mais abaixo). Ao todo, 10 enfermeiros participam do treinamento e representam cada uma das unidades do município.

Segundo a coordenadora de Atenção Básica de Artur Nogueira, Flávia Campelo, a capacitação tem o objetivo de melhorar a avaliação da Atenção Básica perante o Ministério da Saúde e, dessa forma, aumentar os repasses enviados ao município para aprimoramento da área.

“O Previne Brasil é importante para monitorar, alimentar o sistema e cadastrar toda população, para que as equipes de fato reconheçam e saibam qual o perfil populacional e, assim, auxiliar a gestão na tomada de decisão, planejamentos, ampliação de cobertura e levando a saúde de fato onde à população precisa”, ressaltou.

O PREVINE BRASIL

O Previne Brasil é o novo modelo de financiamento da APS, que tem a proposta de aumentar o acesso das pessoas aos serviços de saúde primária e o vínculo entre população e equipe, com base em mecanismos que induzem à responsabilização dos gestores e dos profissionais pelas pessoas que assistem.

O financiamento altera algumas formas de repasse das transferências para o município, que passam a ser distribuídas com base em três critérios: capitação ponderada, pagamento por desempenho e incentivo para ações estratégicas.

Para definição do valor a ser transferido no critério pagamento por desempenho, são considerados os resultados alcançados em um conjunto de indicadores que são monitorados e avaliados no trabalho das equipes (eSF/eAP).

Esse modelo tem como vantagem o aumento, no registro, das informações e da qualidade dos dados produzidos nas equipes, cujas informações de produção são enviadas periodicamente por meio do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (Sisab). A avaliação do desempenho é feita com base em sete indicadores e os mesmos são monitorados individualmente a cada quadrimestre.

Já a capitação ponderada é um modelo de remuneração calculado com base no número de pessoas cadastradas sob responsabilidade das equipes de Saúde da Família ou equipes de Atenção Primária. Esse componente considera fatores de ajuste como a vulnerabilidade socioeconômica, o perfil de idade e a classificação rural-urbana do município de acordo com o IBGE.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira