ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PASSAM POR CAPACITAÇÃO PARA TRABALHAR EM NOVAS SALAS DE VACINA

Os enfermeiros e técnicos de enfermagem da rede municipal de saúde e do hospital Walter Ferrari estão passando por um treinamento para compor a Turma de Capacitação de Sala de Vacina 2020. O curso que começou hoje, dia 5, está sendo realizado na sala de reuniões do hospital municipal e vai durar quatro dias (05, 07, 11 e 18/02), sempre das 8h30 às 16h.

Participam do treinamento todos os enfermeiros e técnicos de enfermagem, que já trabalham nas salas de vacinas. Segundo a secretaria de saúde, a ideia é qualificar as equipes para abrir novas salas de vacina na rede pública de saúde de Jaguariúna.

Para isso, durante o curso serão abordadas questões técnicas como: calendário vacinal, armazenamento e controle de temperatura das vacinas.

A secretária municipal de saúde, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, destaca que o treinamento visa manter a qualidade no atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) na rede municipal.

“Nossa ideia é aumentar o número de salas de vacinas na rede pública. Pelo menos mais duas devem ser abertas em breve em dois bairros: Zambom e Roseira de Baixo. Com isso mais de 5 mil pessoas que vivem nessas regiões serão beneficiadas”, divulgou a secretária.

Reportagem: Lícia Mangiavacchi

Foto: Ivair Oliveira