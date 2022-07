Enflor & Garden Fair apresentam novidades e tendências do mundo fashion flor a floristas, decoradores de festas e paisagistas

Impulsionando a retomada dos eventos sociais, exposição conjunta que acontece em Holambra/SP vai reunir 190 empresas expositoras e os mais reconhecidos artistas florais, decoradores e paisagistas do país. Ponto forte são os ambientes decorados e ampla oferta palestras e cursos de capacitação

A volta dos eventos sociais e corporativos vem movimentando o segmento de decoração, floricultura e paisagismo que, em 2022, está vivendo “dois anos em um”. A demanda reprimida na pandemia chega com força, exigindo muita criatividade e capacidade dos profissionais do setor. E para falar sobre todos esses desafios, apresentar novidades em flores e plantas ornamentais, acessórios para decoração, paisagismo e jardinagem, dar dicas e inspirar os profissionais com muitos ambientes decorados, o 29º Encontro Nacional de Floristas, Atacadistas e Empresas de Acessórios (ENFLOR) e 17ª Feira de Tecnologia em Jardinagem e Paisagismo (GARDEN FAIR) voltam com tudo ao Parque de Exposições da Expoflora, em Holambra (SP), nos dias 17, 18 e 19 de julho.

Os eventos que acontecem paralelamente, estão recheados de atrações e deverão reunir em Holambra profissionais de decoração, floristas, paisagistas, organizadores de festas, promotores de eventos e mantenedores de jardins e áreas verdes das mais diferentes regiões do país. Na programação, decoradores, artistas florais e paisagistas conhecidos no mercado e reconhecidos pelo talento e criatividade apresentarão ideias em espaços decorados e darão palestras e minicursos (workshops) com temas importantes para quem quer se destacar na área. Paralelamente, uma Feira de Negócios traz as novidades e tudo que os profissionais precisam no dia a dia do seu trabalho.

“Após dois anos de pandemia, nos quais os setores varejistas de floricultura e de decoração foram duramente castigados com a suspensão dos eventos, a retomada traz um respiro, ao mesmo tempo em que impõe novos desafios para esses profissionais. O Enflor & Garden Fair trazem diversas oportunidades de capacitação, dicas e ideias criativas na decoração e no paisagismo, além de apresentar ao mercado novas tendências, a fim de ajudá-los nesta nova fase”, afirma o Diretor Geral, Renato Opitz.

Atrações

As propostas de decoração para inspirar os visitantes começam já na entrada do evento, com um portal decorado pelos artistas florais, Paulo Yoshida e Rodrigo Carneiro. A exuberância do evento continua na decoração dos estandes da feira de negócios, onde 190 empresas expositoras apresentam aos visitantes novidades em flores e plantas, acessórios para floriculturas, decoração de festas, ferramentas para floricultura, paisagismo e jardinagem, embalagens, tecidos e acessórios de jardim.

Partindo do princípio de que “a primeira impressão é que a fica”, a Rua das Flores traz propostas de decoração de vitrines de floriculturas para atrair o mais exigente dos consumidores. A decoração das vitrines fica a cargo dos designers florais e decoradores Júnia Chaves, Gabriela Nora e Tanus Saab.

Para inspirar e encher os olhos dos visitantes, os decoradores Márcio Leme, Marcelo Bacchin e Naiane Carvalho, Célio Corrêa, Daniel Cruz e Juan Azevedo assinam as decorações da Rua das Flores, com propostas para decoração de casamentos, recepções e festas de família.

O decorador Harley Vix é o artista responsável pelo Espaço Festas e receberá decoradores e floristas para conversar e trocar ideias sobre decorações, inspirações e muitas flores. Já a decoração das Festas Infantis ficou a cargo dos decoradores Val Matos, Lidiane Araújo, Joyce Assiz, Gisele Nascimento e Bruno Fogaça. Paulo Perissoto assina a decoração do espaço de palestras da Garden Fair.

Organizado pela arquiteta e paisagista, Alice Izumi, e pelo Centro Paisagístico Gustaaf Winters, profissionais de paisagismo, jardinagem e decoração de áreas verdes terão o Dia do Paisagista, em 18 de julho. Inteiramente dedicado ao entrosamento, troca de informações e capacitações, este dia especial começará cedo, às 7h30 da manhã, com uma visita guiada no Ceaflor, o mais novo, moderno e diversificado mercado de flores, plantas e acessórios para floricultura, paisagismo, jardinagem e decoração do Circuito das Flores, onde serão recepcionados pelo presidente do complexo, Antonio Carlos Rodrigues. Ainda dia 18, os profissionais terão três workshop entre 10h30 e 16h, com os profissionais Harri Lorenzi, do Jardim Botânico Plantarum, que fará a abertura oficial do Dia do Paisagista, seguido de Osvaldo Policarpo, depois Catê Poli e, por último, será a vez de Juliano Borin, curador paisagístico de Inhotim.

Programação Geral de Capacitação

Nos três dias do evento haverá workshops e palestras ministradas por grandes nomes da floricultura, decoração e paisagismo. Confira:

Dia 17 de julho (Domingo):

Das 09h às 12h – Workshop Floricultura: Ideias criativas para aumentar suas vendas, ministrado pela artista floral Naiane Carvalho (@florirdecoracoes)

Das 14h às 17h – Workshop de Buques: Do tradicional ao avançado, com Paulo Perissoto e Tanus Saab(@escolabrasileiradeartefloral)

Dia 18 de julho (Segunda-Feira)

Das 9h às 12h – Experiência Gourmet entre flores: da mesa posta ao almoço banquete, com a artista floral Karina Saab e a blogueira Silvia Giacobbe (@karinasaab / @silviagiacobbe)

Das 14h às 17h – Palestra – Grandes Eventos: Desafiando a criatividade com arte, com Dannilo Camargos(@dannilocamargos)

Atividades Dia do Paisagista

7h30 – Visita guiada ao Ceaflor, mais novo mercado de flores e plantas ornamentais do Circuito da Flores

Visita guiada ao Ceaflor, mais novo mercado de flores e plantas ornamentais do Circuito da Flores 10h30 – Abertura do Dia do Paisagismo, com Harri Lorenzi, do Jardim Botânico Plantarum (Dia do Paisagista)

Abertura do Dia do Paisagismo, com Harri Lorenzi, do Jardim Botânico Plantarum (Dia do Paisagista) 11h – Palestra sobre “Execução de projetos com um novo olhar”, apresentada por Osvaldo Policarpo, da Floraliz Paisagismo.

Palestra sobre “Execução de projetos com um novo olhar”, apresentada por Osvaldo Policarpo, da Floraliz Paisagismo. 14h30 – “Projetos: O novo cliente e o novo mercado” é o tema da palestra da arquiteta e paisagista Catê Poli.

“Projetos: O novo cliente e o novo mercado” é o tema da palestra da arquiteta e paisagista Catê Poli. 16h – Juliano Borin, curador botânico de Inhotim vai discorrer sobre “Jardins pelo mundo”.

Dia 19 de julho (Terça-Feira):

Das 9h às 12h – Workshop – Minijardins: A natureza em pequenos espaços, com Carol Costa (@minhasplantas).

Além dos cursos e workshops, nos três dias do evento paisagistas e profissionais ligados ao setor ministrarão palestras gratuitas no Espaço Garden Fair sobre novas tecnologias em irrigação, sobre uso inteligente da água nos jardins, sobre tendências em plantas no paisagismo, paisagismo em varandas, botânica das suculentas aplicadas ao paisagismo e jardinagem, entre outros temas. Antes do início das palestras, nos dias 17, 18 e 19 de julho, às 9h00, Harri Lorenzi fará o lançamento e divulgação da sua mais nova obra: “Casa Verde: plantas para interior”. A partir das 10h começa a programação de palestras, que pode ser conferida no site do Enflor & Garden Fair (enflor.com.br).

As inscrições e informações para condições especiais de pagamento estão disponíveis na Flortec pelo telefone (19) 981389654, no site e www.flortec.com.br ou pelo e-mail flortec@flortec.com.br.

Exclusivamente para se inscreverem nas atividades do Dia do Paisagista, os interessando devem consultar o site www.centropaisagistico.com.br.

A programação completa pode ser conferida no site www.enflor.com.br

Serviço: Edição 2022 – ENFLOR & GARDEN FAIR

Data: de 17 a 19 de julho de 2022

Horário: das 9h às 19h nos dias 17 e 18/07.

das 9h às 17h no dia 19/07.

Local: Parque de Exposições da Expoflora – Rua Maurício de Nassau, 675, Holambra/SP.

Ingressos: R$ 50,00/inteira

Informações adicionais: no site www.enflor.com.br ou (19) 3802-4196.