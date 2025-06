ENFLOR & GARDEN FAIR chegam repaginados para a edição 2025

São duas programações distintas em um só lugar, com feira de negócios, visitas guiadas, workshops, conteúdos exclusivos, lançamentos, tendências e muito networking. Objetivo é atrair para Holambra os profissionais do setor que atuam nos quatro cantos do país_

A cidade de Holambra, no interior de São Paulo, será palco da 32ª edição do ENFLOR e da 20ª Garden Fair, de 13 a 15 de julho, no Parque de Exposições da cidade. Realizados conjuntamente há duas décadas, os eventos chegam à edição de 2025 completamente renovados, trazendo novas atrações que prometem movimentar os mercados da floricultura, da decoração e do paisagismo.

Uma das principais mudanças deste ano está na comunicação, agora mais focada no público profissional desses segmentos. “A nova identidade dá mais clareza às especificidades de cada evento e suas diferentes atrações, com programações independentes. Nossa proposta é criar oportunidades para que os profissionais estabeleçam conexões que se transformem em colaborações duradouras”, afirma Renato Opitz, diretor da RBB, organizadora do evento.

A presença digital do Enflor e da Garden Fair também ganhou força, com postagens em _collab_ com expositores e um engajamento ampliado graças à parceria com influenciadores digitais, não apenas da floricultura, decoração e paisagismo, mas também de áreas como estilo de vida, moda e arquitetura.

Outra novidade é a disponibilização de transporte facilitado para os visitantes, com ônibus e vans partindo dos aeroportos de São Paulo e Campinas, das rodoviárias dessas cidades e do Mercadão das Flores, em

São Paulo.

Inovação, criatividade e negócios

A edição de 2025 traz novidades que prometem proporcionar grandes oportunidades ao público profissional. Além da feira de negócios com estandes comercializando produtos a pronta entrega, haverá espaços temáticos como o Espaço Inspiração, o Espaço Novos Talentos, a Floricultura Viva e a Rua das Flores, onde os visitantes poderão compartilhar momentos especiais.

Um dos destaques da programação será o Espaço Festas e Garden, com _talk shows_ conduzidos pelo decorador Harley Vix, trazendo debates sobre decoração e paisagismo, sempre cercados por muitas flores e plantas ornamentais. Outra atração será o quadro diário “Pergunte ao Produtor”, que permitirá ao público esclarecer dúvidas diretamente com especialistas no cultivo de flores e plantas.

“A edição de 2025 promete surpreender. Muito mais que uma vitrine, os dois eventos são um ambiente fértil para fechar negócios, trocar ideias e criar alianças estratégicas com quem realmente faz o setor acontecer”, complementa Opitz.

Capacitação e aprendizado

Os profissionais que buscam atualização poderão participar do Congresso Enflor e do Congresso Garden Fair, realizados nos três dias do evento, de manhã e à tarde, em programação paralela, oferecendo a oportunidade de aproveitar ambos os encontros.

Além disso, diversos _workshops, _demonstrações florais e palestras\ acontecerão nos espaços da feira e nos estandes, com renomados decoradores, artistas florais e paisagistas já confirmados para compartilhar experiências e inspirações.

A programação incluirá ainda visitas à Cooperativa Veiling Holambra e ao Ceaflor, dois dos principais _players_ do mercado nacional de flores, plantas e acessórios, situados nas proximidades de Holambra.

Para conferir a programação completa, basta acessar enflor.com.br e @enflorgardenfair no Instagram.

Serviço

Enflor & Garden Fair 2025

Quando: de 13 a 15 de julho. Dias 13 e 14, das 9h às 19h e Dia 15, das 9h às 17h

Onde: Parque de Exposição de Holambra – Av. Mauricio de Nassau, 675, Holambra SP

Quanto: R$ 70 e R$ 35 (estudantes e 60+)

+ Informações: no site www.enflor.com.br [1] @enflorgardenfair ou pelo telefone (19) 3802-4196.