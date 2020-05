Enfrente! ACE Holambra e Sebrae trazem programa para ajudar empresas a superar crise

Inovação nas vendas, crédito, proteção do caixa e (re)negociação. Quatro temas, quatro pilares para as empresas e empreendimentos recuperarem o fôlego e vencerem a crise trazida pela pandemia. Assim será o programa Enfrente!, que acontece de 25 a 28 de maio, com inscrições já abertas pelo site da Associação Comercial e Empresarial (ACE Holambra) ou diretamente no link https://forms.gle/qZ4xLmg6P6WZ88d69.

Maratona de treinamentos assertivos e idealizados para a atual situação nos negócios, o Enfrente! será realizado em Holambra pela Associação Comercial e pelo Sebrae em parceria com a Prefeitura e o Comtur (Conselho Municipal de Turismo). Online, o que permite ao empresário e empreendedor participarem sem sair de casa, o programa Enfrente! acontece sempre às 19 horas.

Quem pode participar?

Empresas e negócios de Holambra de todos os segmentos, incluindo microempreendedores individuais (MEIs). A ACE e os parceiros também estão incentivando a participação do setor do turismo, dos produtores rurais e da cadeia produtiva de flores.

Um especialista orienta você

Mais do que um treinamento padrão, o Enfrente! é diferenciado por ainda oferecer mentorias individuais. “A mentoria é um atendimento individual, oferecido online também, que permite aos participantes conversarem com especialistas, esclarecendo dúvidas e recebendo orientação exclusiva para seu perfil de negócio”, fala a gerente da ACE, Suzi Celegatti.

Cada tema que compõe o programa tem 2 horas de duração.

PROGRAMAÇÃO

• Inovando nas Vendas: conheça as estratégias que sua empresa pode adotar para continuar vendendo e se relacionando com o cliente.

• Protegendo o Caixa da sua Empresa: aprenda como analisar a situação financeira da sua empresa e avalie seu nível de endividamento.

• Conhecendo o Crédito Certo para sua Empresa: calcule sua necessidade real de capital e conheça as principais linhas de crédito para seu negócio.

• (Re)Negociando com Clientes e Fornecedores: utilize técnicas de negociação para renegociar com fornecedores e seus clientes.

Empresário, Enfrente! e siga Em frente! Mais informações na ACE: 3802-2020 ou 9 9994-2711 (WhatsApp).