Engavetamento entre quatro veículos deixa feridos na rodovia de Jaguariúna

Reportagem: Susi Baião

Um engavetamento envolvendo quatro veículos, incluindo um caminhão, resultou em dois feridos na manhã desta sexta-feira (7) na Rodovia Adhemar Pereira Barros, conhecida como Campinas-Mogi, no município de Jaguariúna. O acidente ocorreu por volta das 8h40 e mobilizou equipes de resgate e os responsáveis ​​pela via. Felizmente, apesar do incidente, os ocupantes dos veículos envolvidos sofreram apenas lesões leves.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMR), o acidente começou quando um veículo modelo Courier apresentou uma pane e parou repentinamente na pista. Os outros dois carros e um caminhão que seguiam logo atrás não conseguiram frear a tempo, ocorreram em uma sequência de colisões.

Conforme as informações fornecidas pela Renovias, responsável ​​pela administração da rodovia, as vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro local com lesões leves. A pronta resposta dos serviços de emergência contribuiu para a assistência rápida aos feridos, garantindo que recebessem os cuidados médicos necessários.

Para possibilitar o atendimento às vítimas e a remoção dos veículos envolvidos, a faixa 1 da rodovia precisou ser bloqueada por aproximadamente 30 minutos. No entanto, após concluir as ações de socorro e limpeza da pista, todas as faixas foram liberadas, evitando a formação de congestionamentos no local.