ENGENHEIRO COELHO 32 ANOS

Continuação da Festividades de 32 anos da nossa querida Engenheiro Coelho, no dia 19 de maio, sexta-feira, aniversário da cidade a programação está repleta de novidades e começará às 9h da manhã com o Ato Cívico no Barracão de Feira. Após o ato cívico, o Trenzinho da Alegria estará disponível para passeio e levará a molecada em uma aventura especial pelas principais ruas de Engenheiro Coelho.

Já às 16h teremos a “difícil missão” de cantar parabéns a nossa cidade, cortar e comer 32 metros de bolo! Será que vai sobrar alguma fatia???

Neste ano, o bolo de aniversário de Engenheiro Coelho terá 32 metros, uma alusão, ou referência aos 32 anos da cidade.

E para fechar a super sexta com chave de ouro, a partir das 20h acontecerão shows dos cantores Alonso Pierone, Felipe Bruck e Romildo Reis e, para fechar a noite, tem Amilton Teclas e Robson Produções.

No dia 20 de maio, o gigante do piseiro, Nando Ferrari é um dos convidados para fazer a alegria e o entretenimento da população coelhense. O cantor subirá no palco a partir das 20h.

A dupla Ramon & Rodolfo, formada por cantores coelhenses, de grande sucesso na região, se apresenta em seguida e promete tocar grandes sucessos próprios e da música sertaneja.

E para encerrar a programação de sábado, o cantor Felipe Carvalho se apresentará tocando as melhores músicas de seu repertório.

No dia 21, a partir das 7h, terá início a 2º Meia Maratona Quaiquica, com 5 km. Em seguida, às 8h acontecerá o Festival de Pesca. Às 13h, a Cultura Afro Brasileira entrará em ação e fará uma linda apresentação à comunidade coelhense.

Sábado, dia 27, a partir das 14h, acontecerá o “2° CAMINHO DO MÉ ENGENHEIRO COELHO”. O evento será realizado pelo segundo ano consecutivo no município, e é aberto à comunidade, porém, preparado especialmente aos amantes de um bom MÉ.

O trio elétrico responsável por comandar o ritmo da festa vai sair às 14h da Rua 7 de Setembro, próximo ao Bar do Lélo, e passará em todos os bares do município. O fim do tour será no Barracão da Feira, onde terá a praça de alimentação e show ao vivo com DJ’S, a Dupla Fábio Menezes e Felipe e Vibe do Peseiro.

No domingo, dia 28, encerrando a programação de aniversário de Engenheiro Coelho, teremos o 2º Guaiquica Ciclo (bike) com 25 e 40 km. O evento começará às 11h da manhã e irá até às 16h. E no Barracão da Feira a apresentação ficará por conta de Wilduka3 e Pagode da Gaby.