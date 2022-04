Engenheiro Coelho celebra o Dia Mundial da Saúde com ação no PSF 2

A Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho, através da Secretaria Municipal de Saúde, celebra o Dia Mundial da Saúde, que acontece nesta quinta-feira (7), com uma ação especial de prevenção e orientação, no Posto de Saúde da Família 2, no Jardim Minas Gerais.

A partir das 16h, uma equipe da saúde vai realizar diversas orientações, além de aferição de pressão e testes rápidos para diversas doenças. Também estarão disponíveis todas as doses da vacina contra Covid-19, doses de vacina contra gripe para idosos acima de 60 anos e profissionais de saúde e vacina contra sarampo, para profissionais da área da saúde.

“Essa é uma iniciativa de prevenção e cuidados com a saúde que estamos realizando neste Dia Mundial da Saúde. A nossa intenção é que a população fique cada vez mais atenta aos cuidados com a saúde”, ressalta a secretária da pasta, Dra. Lívia Mendes Simões Coelho.

A Nutricionista Laurita Cardoso, que atende na rede municipal de saúde, estará presente no evento e vai trazer orientações sobre alimentação saudável e a prática de atividades física.

Para participar, basta comparecer na unidade de saúde, que fica na Rua Alexandre Bonin, s/n, no Jardim Minas Gerais. O evento acontece até as 19h.