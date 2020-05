Engenheiro Coelho: Cestas básica serão entregues a população inscrita no Cad-Único

O Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura de Engenheiro Coelho irão distribuir a partir desta segunda-feira, 27 de abril, 533 cestas básicas do “Projeto Alimento Solidário”, para as famílias inscritas no cadastro único até dia 20 de março.

A ação, que será coordenada pelo Fundo Social de Solidariedade, seguirá até quinta-feira (30). A intenção é levar alimento a famílias cadastradas no CadÚnico, com renda de até R$ 89 per capita mensal.

Segundo a Primeira Dama e Presidente do Fundo Social, Daniela Forner Franco, para evitar aglomerações e respeitar o distanciamento, foi solicitada apenas a presença do beneficiário nos dias agendados, evitando ainda levar crianças e outros familiares.

“Se por ventura o beneficiário estiver impossibilitado de ir até o Fundo Social, pode entrar em contato através dos telefones 3857-9422 e 3857-7152. As cestas básicas serão distribuídas conforme o cronograma, por isso é necessário levar o RG ou CPF e somente no dia agendado, não será entregue fora da programação”, salientou.

A Presidente ressalta ainda que a lista é pública e que os dados são colhidos no momento da entrevista do cadastro, portanto, de total responsabilidade da pessoa que fornece as informações do âmbito familiar ao entrevistador do CadÚnico.

“A lista foi enviada pelo Estado e será distribuída em conformidade com o decreto n.º 64938, de 13/04/2020. Se por ventura alguém tiver algum tipo de denuncia de irregularidade, podem entrar em contato através dos canais de comunicação da prefeitura, ou pelos nossos telefones. É necessário informar o nome completo do beneficiário denunciado”, pontuou.

Segundo o Prefeito Pedro Franco, a administração municipal está atenta às necessidades dos moradores, principalmente daqueles mais necessitados, “Temos certeza que esse é um momento muito delicado e peculiar de cada família, esse vírus entrou na sociedade de forma agressiva, esperamos que este alimento possa suprir a demanda da população carente. Vamos juntos, de forma solidária e humana, vencer essa fase tão difícil”, finalizou.