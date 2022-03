Engenheiro Coelho deixa opcional uso de máscaras

A cidade de Engenheiro Coelho deixou opcional o uso de máscaras em ambientes fechados e abertos. O município adotará as medidas sanitárias do Governo do Estado de São Paulo, que anunciou nesta quinta-feira (17) o uso do acessório que coíbe a infecção do coronavírus.

A recomendação do governador, João Doria, é que o uso continue em postos de saúde, hospitais, pronto-socorros e farmácias.

Após o anúncio do governo de São Paulo, a Secretaria de Saúde de Engenheiro Coelho se reuniu e decidiu sobre a flexibilização do uso na cidade.