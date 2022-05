Engenheiro Coelho divulga dados da vacinação contra Influenza e sarampo

A vacinação contra Influenza e o Sarampo acontece todos os dias, nos PSFs 1, 2 e 3, das 8h às 16h. Na UBS do Bairro Universitários, a vacinação acontece as quintas-feiras, das 13h às 16h.

A Secretaria Municipal de Saúde de Engenheiro Coelho divulgou, nesta terça-feira (3), os dados da vacinação contra Influenza e Sarampo na cidade, incluindo os números do Dia D, que ocorreu no último fim de semana.

No balanço geral, foram vacinados 117 trabalhadores da área de saúde, 584 idosos, 35 gestantes, 7 puérperas (que deram a luz a menos de 45 dias), 61 profissionais da educação e 250 crianças. Segundo orientação do Ministério da Saúde, as crianças puderam receber a vacina contra Influenza e Sarampo simultaneamente.

Durante o Dia D, que aconteceu na Sala de Vacinas, nos Postos de Saúde da Família (PSF), 1 e 2, na Unidade Básica de Saúde (UBS), do Bairro Universitários, também foram aplicadas doses de vacina contra a Covid-19. Somente nestes dias, 99 pessoas foram vacinadas contra Covid-19, sendo 9 primeiras doses, 33 segundas doses e outras 57 terceiras doses.

Para a Diretora da Vigilância em Saúde (VISA), Marli Antunes Vieira dos Reis, “estamos fazendo o possível para que o maior número de pessoas receba a vacina, tanto da Influenza, quanto todas as outras disponíveis na nossa Sala de Vacina. Nos próximos dias, teremos a confirmação se poderemos antecipar mais algum grupo de pessoas, de acordo com o calendário estadual”.

Já podem receber a vacina contra Influenza os idosos, acima de 60 anos, as mulheres grávidas ou puérperas, os profissionais de saúde, os profissionais da educação e as crianças acima de 6 meses e menores de 5 anos. “As crianças dessa faixa etária, mesmo que receberam a vacina do sarampo ou da gripe em anos anteriores, precisam retornar para receberem mais uma dose. É muito importante que os pais fiquem atentos e tragam seus filhos para vacinar”, completou Reis.

