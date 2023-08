Engenheiro Coelho e Secretaria de Educação em parceria com Assistência Social oferecem 10 vagas para o Projeto Educar

Iniciativa conjunta busca proporcionar educação de qualidade para crianças de 6 a 12 anos no município.

A cidade de Engenheiro Coelho, por meio da Secretaria de Educação em colaboração com a Assistência Social, lança o projeto “Educar”, visando oferecer oportunidades educacionais a crianças com idades entre 6 e 12 anos. Com o objetivo de proporcionar aprendizado de qualidade e enriquecer o desenvolvimento infantil, o projeto disponibiliza 10 vagas para participantes, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes e preparados para o futuro.

A iniciativa conjunta entre a Secretaria de Educação e a Assistência Social representa um passo significativo para a promoção da educação inclusiva e acessível a todos os estratos da sociedade. Ao oferecer 10 vagas, o projeto se compromete a atender um grupo diversificado de crianças, promovendo a igualdade de oportunidades e contribuindo para a construção de uma base educacional sólida.

Além disso, a parceria entre as entidades governamentais demonstra a importância da colaboração entre setores para o avanço da educação no município. O Projeto Educar é um exemplo inspirador de como a união de esforços pode resultar em benefícios tangíveis para a comunidade, especialmente para as crianças que são o futuro da cidade.

Os interessados em inscrever seus filhos no Projeto Educar podem procurar mais informações na Secretaria de Educação de Engenheiro Coelho.

Contato para mais informações: Rua Antonio Staiger, 901 – Centro Engenheiro Coelho – vagas no período da manhã, prioridade para as crianças que os pais trabalham.