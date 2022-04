Engenheiro Coelho empata em jogo pelo Campeonato de Futsal Regional

O time de futsal de Engenheiro Coelho empatou com Jaguariúna na partida de abertura de um campeonato regional da modalidade. A partida aconteceu na sexta-feira (22) no Ginásio Municipal Caio Pompeu de Toledo (Azulão) em Jaguariúna.

Antes da partida, aconteceu uma cerimônia de abertura com a presença de atletas das 19 cidades que participarão do campeonato. E Engenheiro Coelho abriu o campeonato jogando diante do time de Jaguariúna, que fez sua primeira partida em casa.

A equipe coelhense fez o primeiro gol com ‘Nenê’, porém – já no final da partida – o time da casa empatou deixando tudo igual e um ponto para cada equipe.

A próxima partida acontecerá na quinta-feira (28) contra a equipe de Monte Mor. O jogo acontecerá no Ginásio Municipal Governador Mário Covas, em Engenheiro Coelho. Esta será a única partida que a equipe coelhense jogará em casa. No dia 09 de maio a equipe jogará contra Pedreira, no Clube Santa Sofia na cidade do Circuito das Águas.