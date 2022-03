Engenheiro Coelho faz evento em homenagem às mulheres

O prefeito de Engenheiro Coelho, Dr. Zeedivaldo Alves de Miranda, participou na tarde desta terça-feira (8 ), de um evento em homenagens às mulheres do Centro de Convivência da Terceira Idade, realizado no salão de festas da Paróquia São Pedro. O evento foi promovido pelo Fundo Social de Solidariedade de Engenheiro Coelho e contou com a participação do vice-prefeito, Adézio Dia e da Secretária Municipal de Ação Social, Madalena Soares.

Representando o legislativo, estiveram presentes os vereadores, Cristiano Wagner Gomes, Flávia Guimarãoes Lima, José Jorge dos Santos, Marlon Aparecido Pereira e Paulo Cesar Scholl.

O evento teve início com uma aula de alongamento, feito especialmente para as mulheres pela professora Juliana da Cruz Pelizari.

Durante sua fala, o prefeito exaltou a importância das mulheres que estavam presentes. “Quero parabenizar todas as mulheres que estão aqui hoje, nesse dia tão especial. Vocês são muito importantes para as nossas vidas, para as nossas famílias e para nossa cidade”.

O prefeito aproveitou a oportunidade e anunciou a reforma do Centro de Convivência da Terceira Idade. “Aproveito a oportunidade para anunciar, em primeira mão, que, em aproximadamente quinze dias, nós estamos iniciando a reforma do Centro de Convivência da Terceira Idade. Essa reforma vai possibilitar um ambiente agradável e aconchegante para as atividades da terceira idade”.

A reforma do centro foi possível graças a um convênio, firmado entre a prefeitura e o Ministério da Cidadania, num valor global de mais de R$ 238 mil.

Após um chá da tarde, servido aos presentes, o prefeito entregou uma lembrança para todas as mulheres.