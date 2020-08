ENGENHEIRO COELHO PARTICIPA DE PROJETO PILOTO NA ÁREA DA SAÚDE

Engenheiro Coelho foi escolhido pelo Ambulatório Médico de Especialidades (AME) – dentre as vinte e seis cidades que compõe o Departamento Regional de Saúde de Piracicaba (DRS-X), para a realização de um Projeto Piloto de Matriciamento.

O matriciamento tem como objetivo uma integração ainda maior, e a partir do conhecimento das realidades locais visa a difusão de conhecimentos e o aproveitamento de recursos disponibilizados de forma otimizada e organizada entre estes dois níveis de assistência: a rede municipal de saúde (UBS, ESF) e a rede estadual de especialidades (AMEs).

Os objetivos são:

– Avaliar coletivamente (AME e profissionais do município) protocolos clínicos e de regulação com o intuito de construir ou adequar protocolos que de fato qualifiquem o encaminhamento dos usuários ao AME e o seu seguimento posterior na rede básica;

– Propiciar o treinamento e reciclagem de profissionais do município conforme a necessidade apontada, a fim de qualificar os serviços de recepção, farmacêuticos, higiene e limpeza, centrais de regulação, agendamento, ACS, equipe de enfermagem, motorista, gestão administrativa e capacitação médica;

– Instituir canal de comunicação entre AME-Atenção Básica e ofertar suporte assistencial e suporte técnico-pedagógico, possibilitando a discussão de casos de maior complexidade e quando possível adotando conduta terapêutica que possibilite o acompanhamento do usuário no próprio território;

– Apoiar a qualificação da regulação local e regional a fim de aperfeiçoar as vagas ofertadas pelos AMEs e reduzir o absenteísmo;

Segundo a Coordenadora Darlene Preuss, até o momento foram feitas quatro conferências online e uma visita in loco, que ocorreu no dia 24 de julho, e que contou com as presenças da Dra. Priscila Franchini (médica coordenadora AME), da Enfermeira Eloiza Andrietta, da auxiliar administrativa Ângela Ragazzo P. Souto, ambas do AME Limeira, e da Articuladora da Atenção Básica do Estado, Adriana Maria Sturion, além das servidoras municipais Cintia G. Dias e Simone G. Dias.

De acordo com o cronograma elaborado, em setembro será feito uma avaliação das informações coletadas e a apresentação de propostas para áreas assistenciais críticas.