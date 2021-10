Engenheiro Coelho realiza Festa das Crianças nesta terça

A Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho realiza, nesta terça-feira (12), a Festa das Crianças. O evento, que vai seguir todos os protocolos sanitários para a Covid-19, acontece das 10h às 16h no Parque de Exposição João Cardoso.

Durante o dia as crianças vão receber lanches, sucos, pipoca e doces, além de poder se divertir com brinquedos infláveis, com palhaços, música, além da caravana kis Sicredi.

Entre as atrações, também estará disponível uma carreta, com som e personagens animados, que vai levar as crianças para o local do evento. A organização do evento preparou quatro horários de partida em diferentes pontos da cidade, sendo eles: as 10h – Residencial Sonho Meu, 10h35 – Praça Luiz Fávero, 11h – Ginásio de Esportes Mário Covas e as 11h30 – Jardim Mercedes. Um ônibus estará disponível para as crianças do Bairro Universitários, saindo da praça as 9h30. Em seguida, a carreta vai fazer trajetos regulares pela cidade.