Engenheiro Coelho recebe máquinas e equipamentos do Governo de SP

Engenheiro Coelho recebeu, nesta semana, máquinas e equipamentos do governo estadual. O prefeito da cidade, Dr. Zeedivaldo Alves de Miranda, recebeu os equipamentos durante a iniciativa Governo na Área, que foi realizada na segunda-feira (18), na cidade de Campinas e teve a a presença do governador, Rodrigo Garcia.

Entre os equipamentos destinados à cidade estão: um caminhão caçamba, uma retroescavadeira, dois tratores e diversos implementos agrícolas.

Ao lado do vice-prefeito, Adézio Dias e do Diretor de Agricultura, Valdir da Estufa, o prefeito agradeceu o envio dos equipamentos, que serão destinados para a melhoria da condição das estradas rurais do município. “Gostaria de agradecer ao governador, Rodrigo Garcia, por atender os nossos pedidos e enviar esses equipamentos e máquinas para a nossa cidade. Esses equipamentos serão muito bem utilizados na agricultura. O caminhão caçamba já está disponível e os demais equipamentos serão entregues na nossa cidade”, disse o prefeito.

O caminhão foi entregue no mesmo dia do evento. O vice-prefeito, Adézio Dias, dirigiu o veículo, ao lado do prefeito, de Campinas até a prefeitura de Engenheiro Coelho.

“Pela primeira vez, a nossa Secretaria Municipal de Agricultura, vai ter um departamento específico de conservação dos nossos 103 quilômetros de estradas rurais. Isso mostra o nosso compromisso com a população rural e com os nossos agricultores”, concluiu o prefeito