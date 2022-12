Engenheiro Coelho recebe máquinas e implementos do governo estadual

A Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho recebeu novas máquinas e implementos agrícolas do Governo do Estado de São Paulo. A entrega aconteceu na manhã desta quarta-feira (21), no Instituto Agronômico de Ribeirão Preto. O prefeito, doutor Zeedivaldo Alves de Miranda, acompanhado do vice-prefeito, Adézio Dias e do vereador Marlon Aparecido Pereira, recebeu os equipamentos, que serão destinados para a Diretoria de Agricultura do município.

Entre os equipamentos recebidos estão 1 trator, 1 grade aradora e 2 arados subsolador. A entrega dos maquinários foi feita através do programa Nova Frota SP, que já destinou para a cidade diversos outros equipamentos no ano de 2022, entre retroescavadeira, caminhão, tratores, além de diversos implementos agrícolas, que estão disponíveis para os agricultores da cidade.

“Quero agradecer o atual governador do estado, Rodrigo Garcia, por mais este pedido concedido e entregue para a nossa cidade. É neste caminho que vamos seguir, sempre buscando união e apoio com as demais esferas do governo estadual e federal”, disse o prefeito.