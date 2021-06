Engenheiro Coelho vacina mais de 1.000 pessoas durante força tarefa

A força-tarefa montada pela prefeitura de Engenheiro Coelho vacinou mais de 1000 pessoas durante o fim de semana. Os dados consolidados, apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde, totalizam 1005 pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra covid-19. Outras 43 pessoas receberam a segunda dose para covid-19.

Nesta segunda-feira (21), a prefeitura municipal antecipou em 10 dias a vacinação para o grupo de pessoas acima de 40 anos. Pelo cronograma do governo estadual essas pessoas só receberiam a vacina a partir do dia 30 de junho. Esse grupo de pessoas está recebendo as doses da vacina na Escola Odécio Forner.

Na terça-feira (22), a vacinação para as pessoas acima de 40 anos continua. Porém, para esse terça-feira, serão distribuídas um total de 260 senhas. A entrega das senhas é uma medida necessária para evitar aglomeração de pessoas na escola.

A vacinação para os demais grupos de pessoas, como professores, pessoas com comorbidades, puérperas, entre outros, continua normalmente. Vale ressaltar, porém, que para os demais grupos de pessoas, a vacinação acontece na sala de vacinas.

“Esse é um esforço que estamos fazendo para colocar a vacina no braço da população da cidade. O que estiver ao nosso alcance, nós vamos fazer para vacinar o maior número de pessoas possível”, afirmou o prefeito, Dr. Zeedivaldo Alves de Miranda.

“Também quero agradecer o esforço das equipes da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Educação. Graças aos esforços desses profissionais estamos avançando na vacinação”, finalizou o prefeito.