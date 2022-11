Renovias orienta motoristas sobre prevenção ao câncer de próstata



Durante o mês serão realizadas ações de prevenção e

conscientização sobre o câncer de próstata, junto aos clientes de

rodovias e com o público interno.

O mês de novembro, dedicado à prevenção do câncer de próstata, faz

um alerta a todos os homens: cuidar da saúde é fundamental. Segundo

informações do Instituto Nacional de Câncer (INCA), mais de 65 mil

novos casos de câncer de próstata são esperados em 2022. Em 2021,

16.055 homens morreram em consequência da doença.

Para alertar os homens sobre a importância do cuidado com a saúde de

uma forma geral, a Renovias e o Instituto CCR, apoiam a campanha

Novembro Azul, que traz a mensagem: “Tudo azul para quem se cuida”.

Para conscientizar o público serão divulgadas orientações sobre

prevenção e outras informações sobre a doença nos canais internos,

por meio de comunicados e palestras, e externos, através dos Painéis

de Mensagens Variáveis (PMVs). A iniciativa também tem o apoio da

Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp).

A ação foca na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de

próstata, divulgando informações para o público interno e para os

clientes das rodovias.

“Com apoio das concessionárias do Grupo CCR, vamos conscientizar os

homens sobre a importância dos cuidados com a saúde e a prevenção do

câncer de próstata. Saúde é um dos pilares de atuação da Renovias

e do Instituto CCR, por isso temos foco em projetos e programas que

proporcionem o cuidado com as pessoas”, destaca Ariane Teles, analista

de Responsabilidade Social do Instituto CCR.

Durante todo o mês de outubro, a sede da Renovias, localizada no km 161

da pista Sul da Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros

(SP-340), permanecerá iluminada com a cor azul, para evidenciar,

visualmente, a adesão à Campanha.

Principais riscos

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), apesar de poder atingir

qualquer homem, os principais fatores de risco da doença são: idade

(é um câncer raro antes dos 40 anos e aumenta com o envelhecimento);

histórico familiar de câncer de próstata em pai, irmão ou tio;

homens de raça negra; obesidade. Os exames iniciais para detecção

precoce do câncer de próstata compreendem a dosagem de PSA e o toque

retal.

Sobre o Instituto CCR

Entidade privada sem fins lucrativos, gerencia o investimento social do

Grupo CCR, para proporcionar transformação social. Com apoio a

projetos via leis de incentivo, campanhas institucionais e por meio dos

programas proprietários, como o Caminhos para a Cidadania, que atende

mais de 1,3 mil escolas, e o Caminhos para a Saúde – presente em cinco

regiões – oferecendo atendimento a caminhoneiros, motociclistas e

ciclistas. O foco do Instituto CCR é a transformação social por meio

de iniciativas de geração de renda, saúde, educação, cultura e

esporte. Somente em 2021 foram aplicados mais de R$ 40 milhões em

projetos sociais gerenciados pelo Instituto. Saiba mais em_

__www.institutoccr.com.br._ [1]

Sobre a Renovias: A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito

das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi

Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350

(Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do

Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária

administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias

do Governo do Estado de São Paulo. O Sistema de Ajuda ao Usuário (SAU)

da Renovias está à disposição 24 horas por dia. Para acioná-lo,

basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência

implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego

podem ser obtidas pelo site _www.renovias.com.br_ [2]_._