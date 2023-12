Entenda o funcionamento da coleta de lixo neste fim de ano em Artur Nogueira

Não haverá retirada de lixo nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro; coleta será intensificada após o feriado

Em função das festividades de fim de ano, o serviço de coleta de lixo em Artur Nogueira não funcionará nos feriados do dia 25 de dezembro e 1º de janeiro – Natal e Ano Novo.

A Secretaria de Meio Ambiente destaca que a coleta, especificamente nas regiões atendidas na segunda-feira, ocorrerá de forma intensificada às quartas-feiras (27 de dezembro e 03 de janeiro).

Vale destacar que a coleta seguirá normalmente nos bairros atendidos às terças, quintas-feiras e sábados.

A COLABORAÇÃO DE TODOS É IMPORTANTE

É importante lembrar que o esquema diferenciado do serviço no final do ano permite que os trabalhadores da limpeza urbana possam ficar com seus familiares nas duas datas festivas.

“Pedimos a colaboração dos munícipes durante esses feriados e reforçamos nosso compromisso em manter a cidade cada vez mais limpa e segura”, frisa a Administração Municipal.