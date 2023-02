Entrega de 56 Viaturas FEV23

A Polícia Militar recebeu e colocou em funcionamento mais 56 novas viaturas, para

pronto emprego nos Batalhões do Comando de Policiamento do Interior-2, a Região de Campinas,

sendo que 16 delas são caminhonetes 4×4 que serão empregadas na Patrulha Rural e outras 40 no

Policiamento Ostensivo Preventivo e no atendimento das demandas dos chamados de emergência

190. As aquisições fazem parte da continuidade das iniciativas de melhoria dos serviços prestados

pela Polícia Militar, visando o incremento e a substituição de veículos utilizados atualmente.

A Polícia Militar do Estado de São Paulo está disponível, 24 horas por dia por meio do

telefone 190. Conte com a Polícia Militar.