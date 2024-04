Entrega do Residencial Mirante dos Lagos em Jaguariúna: Uma Nova Referência de Morar Bem com Sofisticação e Lazer

Após o aguardado lançamento oficial realizado em um café da manhã no dia 11 de março de 2023, o Residencial Mirante dos Lagos está pronto para ser entregue aos seus futuros moradores. O empreendimento se destaca como uma promessa de qualidade e modernidade na paisagem urbana de Jaguariúna.

Localizado na Av. Antônio Pinto Catão, 642 – Parque dos Ipês, o Residencial Mirante dos Lagos apresenta uma proposta arrojada, em sintonia com as demandas mais contemporâneas por conforto e estilo de vida. Com uma completa infraestrutura em uma das melhores localidades da cidade, o empreendimento promete elevar o padrão de residência na região.

O destaque do Residencial Mirante dos Lagos é sua torre única de 11 andares, oferecendo apartamentos de 79m² com três dormitórios, incluindo uma suíte. Com vagas para dois veículos, o empreendimento segue a nova tendência do mercado ao apresentar uma área de lazer completa, adotando o conceito de “Rooftop”. Essa inovação proporciona uma experiência única aos moradores, com uma área de convivência situada no terraço, convidando-os a desfrutar de momentos ao ar livre com sofisticação. Os apartamentos são vendidos com entrada a partir de 20% (podendo utilizar o FGTS), e saldo restante através de financiamento com qualquer banco por até 35 anos.

A execução da obra ficou a cargo da construtora Barros Pimentel, onde completará 54 anos em 14 de julho de 2024, com experiência em Campinas e região, reconhecida pela qualidade e pontualidade na entrega de suas obras. Seus métodos construtivos acompanham continuamente a evolução tecnológica do setor, com a aplicação dos melhores materiais e o empenho de profissionais especializados. Além, das prestezas nas soluções, responsabilidade sobre os empreendimentos entregues e atenção a cada cliente – de imóveis residenciais, comerciais ou industriais – continuam sendo pilares do trabalho da empresa.

Segundo Vanildo P. Silva, representante da Solvanil Imóveis, imobiliária com exclusividade nas vendas, o Residencial Mirante dos Lagos está estrategicamente situado em um dos principais bairros de Jaguariúna, sendo este um diferencial significativo para a escolha do lar ideal: tanto pelo valor agregado da localização privilegiada, como pelas facilidades que proporcionam mais mobilidade aos moradores. A Construtora Barros Pimentel, trouxe com o Residencial Mirante dos Lagos, uma construção imponente, com qualidade, elegância e inovação no mercado imobiliário de Jaguariúna.

Serviço:

Solvanil Imóveis Endereço: Rua Candido Bueno, 976 – Centro, Jaguariúna (SP) Contato: (19) 97109-0999 / (19) 3867-1377

O Residencial Mirante dos Lagos representa não apenas um empreendimento imobiliário, mas uma nova referência de sofisticação, conforto e lazer em Jaguariúna.