Entrega dos uniformes do Programa Atletas do Futuro acontece no Sesi

A ACIMG (Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu) participou ontem (06) da entrega de uniformes para crianças e adolescentes participantes do PAF (Programa Atleta do Futuro). A entidade é patrocinadora dos uniformes e a Prefeitura Municipal cederá instalações para a realização de algumas modalidades.

A solenidade da entrega aconteceu no Sesi, que é o detentor do programa que atende 200 alunos, entre 06 e 17 anos, nas modalidades de atletismo, natação, vôlei e futsal.

O programa tem cunho social e visa garantir o acesso ao esporte, alinhando-o ao desenvolvimento integral dos participantes.

O vice-presidente da Associação, José Rubens de Carvalho, representou a entidade, parabenizou as autoridades presentes e afirmou a importância do projeto: “A Associação fica muito feliz em participar deste projeto de cunho social que tem o objetivo de oferecer saúde mental e física para nossa juventude”.

Além do vice-presidente da Associação, as outras autoridades presentes na solenidade foram: vice-prefeito, Major Marcos Tuckumantel; diretor do CAT Sesi, Laôr Fernandes de Oliveira; secretário municipal de Esportes e Lazer, Raphael Locateli; coordenador do Sesi de Relações com a Indústria e Comunidade, Maurício Colla; coordenadora de Qualidade de Vida, Raíssa Campos Oliveira e o superintendente da ACIMG, Adenilson Junior dos Reis.