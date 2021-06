Entregador de bebidas acaba detido por dirigir embriagado em Engenheiro Coelho

Um entregador de bebidas foi flagrado dirigindo embriagado nesta sexta-feira (28), no bairro Loteamento Jordina Oliveiro. Ele foi detido pela Polícia Militar (PM).

A equipe foi acionada para comparecer na Rua José Correa de Oliveira informados de que o motorista de um caminhão chegou para fazer entrega em um estabelecimento, e durante o descarregamento de bebidas o proprietário desconfiou que o homem estava embriagado.

No local, a equipe fez contato com o motorista que disse ter bebido duas cervejas. Ele foi convidado para submeter-se ao teste de etilômetro, onde foi constatado 0,80 mg/l de álcool, configurando infração e crime de trânsito. O caso foi encaminhado para. Delegacia de Polícia Civil de Artur Nogueira. Após os procedimentos legais, o motorista foi liberado depois de pagar fiança no valor de um salário mínimo.