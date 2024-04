Entrevista com Jonas Marcelo Rosa: Uma Jornada de Compromisso com o Bem-Estar Comunitário

Experiências como Vereador e Secretário de Saúde Moldam uma Trajetória de Impacto em Santo Antônio

Durante o período de 07 de julho de 2022 a 23 de outubro de 2023, Jonas Marcelo Rosa ocupou a cadeira da Câmara Municipal de Santo Antônio, posteriormente assumindo o cargo de Secretário de Saúde, de novembro de 2023 a 1º de abril de 2024. Em uma entrevista exclusiva, ele compartilha suas reflexões sobre essa jornada e como essas experiências moldaram sua trajetória pessoal e profissional.

Entrevista:

1. Como você descreveria o impacto de sua experiência como vereador e secretário de saúde em Santo Antônio em sua trajetória pessoal e profissional?

Jonas: No aspecto pessoal, a experiência reforçou meu compromisso com o serviço público e a importância de trabalhar em prol do bem comum. A oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas, seja melhorando o acesso à saúde ou implementando políticas públicas eficazes, trouxe uma sensação de realização e propósito que tem sido uma força motivadora em minha vida.

2. Quais foram os principais aprendizados que você adquiriu durante seu tempo como vereador e posteriormente como secretário de saúde? Como essas experiências contribuíram para enriquecer seu currículo?

Jonas: Durante esses meses como secretário de saúde pude desenvolver vários trabalhos e ações em prol a comunidade. Implantamos o programa melhor em casa ( governo federal/ ministério da saúde ) como objetivo proporcionar cuidados contínuos a pacientes com necessidade de reabilitação motora, idosos, pacientes crônicos ou em fase terminal que não necessitam de internação hospitalar, mas que ainda precisam de cuidados médicos, de enfermagem, fisioterapia, entre outros, em suas próprias casas. Reinauguramos o prédio da fisioterapia dando mais condições de trabalho para os profissionais e mais conforto para os pacientes, estamos em fase final para inaugurar Psf dos Lagos , entre muitas outras coisas que fizemos nesse curto período e uma das experiências mais desafiadora foi à epidemia de dengue, que não só enriqueceram meu currículo com competências técnicas em gestão de saúde pública e liderança em crises, mas também demonstraram minha capacidade de trabalhar sob pressão, inovar diante de desafios e colaborar efetivamente com equipes multidisciplinares. Criamos o posto de atendimento a pessoas com sintomas de dengue, para minimizar o tempo de espera e desafogar o pronto atendimento. Tais habilidades são transferíveis e valorizadas em diversos contextos profissionais, destacando minha preparação para enfrentar e superar futuros desafios.

3. Considerando sua formação e experiência na área da saúde, como você vê a interseção entre o trabalho político e as questões de saúde pública? De que forma essas áreas se complementam em sua jornada profissional?

Jonas: Em resumo, a interseção entre minha formação em enfermagem e minha experiência política criou uma base sólida que me permite abordar as questões de saúde pública de uma maneira holística e informada. Essa combinação não só enriqueceu minha jornada profissional, mas também me permitiu contribuir de forma significativa para o bem-estar da população, garantindo que as políticas de saúde sejam desenvolvidas e implementadas de forma eficaz, centradas nas necessidades da comunidade.

4. Quais são seus planos em relação à sua carreira e seu futuro político?

Jonas: Trabalhar para garantir que a saúde seja uma prioridade na agenda política, promovendo a integração de considerações de saúde em todas as políticas públicas, independentemente da área.