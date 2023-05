Enxuto supermercados promove roda de conversa com colaboradores, influenciadores e clientes para falar sobre o desafio da maternidade nos dias atuais

_A intenção é provocar discussões e promover transformações para

que o papel da mulher na sociedade seja reconhecido_

Há 56% de mulheres entre os mais de 1.200 colaboradores do Enxuto

Supermercado, com unidades em Campinas, Cosmópolis, Limeira, Rio Claro

e Piracicaba. Portanto, em homenagem ao Dia das Mães, a empresa

resolveu reunir, colaboradores, influencers e clientes para uma roda de

conversas sobre os desafios da maternidade atualmente.

Entre os participantes estão Sandra Takata, presidente do Instituto

Mulheres do Varejo, Laís Chedid, do Like a Mom, Raíssa Zamariano,

fundadora do Borboletá, Felipe Requião, fundador do Horagá

Diversidade e algumas jogadoras do time de basquete de Campinas, que

hoje são patrocinados pelo Enxuto.

“Para comemorar o Dia das Mães teremos cardápios especiais em nosso

Gularejo, mas também optamos pela roda de conversa para promover

transformações na sociedade através do diálogo”, afirma Samuel

Vânio Costa Júnior, CEO do Enxuto. “Somos uma empresa presente há 60

anos na cidade, portanto é nosso papel desenvolver as pessoas e sermos

responsáveis pelas mudanças que fazem parte da história do Enxuto,

pois temos várias gerações como clientes”.

_Sobre a rede Enxuto Supermercados – _www.enxuto.com.br [1]

Com 59 anos de existência, o grupo supermercadista Enxuto já é

conhecido no interior do estado de São Paulo e conta com seis lojas no

modelo supermercado espalhadas pela região de Campinas, Cosmópolis,

Limeira, Piracicaba e Rio Claro e se se tornou referência no segmento

de superproximidade com 28 lojas Enxuto Aqui instaladas em condomínios.

Todas as lojas atendem o serviço Clique e Retire em que o cliente

compra online e retira no drive-thru sem nem precisar sair do carro.

A história da rede Enxuto teve início com o empreendedor, João

Batista Gonçalves, em 1963. Ao chegar em Campinas, Gonçalves decidiu

revender arroz, que ele comprava a granel, ensacado como “Arroz Enxuto”.

Com o sucesso de vendas do produto, abriu um pequeno comércio, que

vendia cerca de 100 produtos “secos e molhados”. Em seis anos, o pequeno

negócio se tornou um supermercado e mais de 50 anos depois, uma empresa

e marca consolidada na rede varejista do interior de São Paulo. No

total, a empresa contabiliza 1,2 mil colaboradores e está pronta para

expandir operações. “O Enxuto nunca teve a pretensão de ser o maior,

mas sim o melhor no que se refere a atendimento ao cliente e qualidade

de mercadoria”, costumava dizer João Batista Gonçalves, fundador da

rede.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO ENXUTO SUPERMERCADO

(www.enxuto.com.br)

Core Group (www.coregroup.com.br [2])

Sandra Takata (sandra@coregroup.com.br) – Tel. 11 9 9481-7149

Milka Veríssimo (milka@coregroup.com.br) – Tel. 11 95761-2703

_Sobrea rede Enxuto Supermercados – _www.enxuto.com.br [1]

Com 59 anos de existência, o grupo supermercadista Enxuto já é

conhecido no interior do estado de São Paulo e conta com seis lojas no

modelo supermercado espalhadas pela região de Campinas, Cosmópolis,

Limeira, Piracicaba e Rio Claro e se se tornou referência no segmento

de superproximidade com 28 lojas Enxuto Aqui instaladas em condomínios.

Todas as lojas atendem o serviço Clique e Retire em que o cliente

compra online e retira no drive-thru sem nem precisar sair do carro.

A história da rede Enxuto teve início com o empreendedor, João

Batista Gonçalves, em 1963. Ao chegar em Campinas, Gonçalves decidiu

revender arroz, que ele comprava a granel, ensacado como “Arroz Enxuto”.

Com o sucesso de vendas do produto, abriu um pequeno comércio, que

vendia cerca de 100 produtos “secos e molhados”. Em seis anos, o pequeno

negócio se tornou um supermercado e mais de 50 anos depois, uma empresa

e marca consolidada na rede varejista do interior de São Paulo. No

total, a empresa contabiliza 1,5 mil colaboradores e está pronta para

expandir operações. “O Enxuto nunca teve a pretensão de ser o maior,

mas sim o melhor no que se refere a atendimento ao cliente e qualidade

de mercadoria”, costumava dizer João Batista Gonçalves, fundador da

rede.