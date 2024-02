Epidemia de dengue: grávidas e bebês podem usar repelentes?

Dermatologista do Vera Cruz Hospital, em Campinas (SP), Theodoro

Habermann Neto dá dicas sobre correta utilização de vários tipos de

produtos

Dr. Theodoro Habermann –Crédito Matheus Campos

O aumento dos casos de dengue em todo o país gera

uma busca desenfreada por maneiras seguras de se proteger da picada do

Aedes aegypti. Nas farmácias, as vendas de repelentes dispararam, bem

como seus valores. Segundo a Associação Brasileira de Distribuição e

Logística de Produtos Farmacêuticos (Abradilan), algumas redes

registraram aumento de até 340% nas vendas entre os meses de novembro

de 2023 e janeiro deste ano. Em meio a esse cenário, gestantes e

puérperas têm muitas dúvidas, pois a proteção para essas mulheres

precisa ser segura também para seus bebês. E uma das dúvidas é:

gestantes recém-nascidos podem usar repelente?

O médico dermatologista Theodoro Habermann Neto, do Vera Cruz Hospital,

em Campinas (SP), esclarece que, segundo critérios da Agência Nacional

de Vigilância Sanitária (Anvisa), tanto as gestantes quanto os bebês

podem usar repelentes, desde que estejam registrados pelo órgão e que

as instruções de uso descritas na embalagem sejam seguidas, uma vez

que podem variar conforme o a concentração da fórmula e seu

princípio ativo.

“Alguns estudos e pesquisas científicas sugerem que, para as

gestantes, os repelentes à base de DEET (N-Dietil-m-toluamida), os mais

vendidos no mercado, são mais seguros. A aplicação deve se restringir

a três vezes ao dia. No entanto, este princípio não é recomendado

para menores de dois anos. Já entre crianças de dois a 12 anos, a

concentração tem de ser de no máximo 10%. Acima disso, o uso é

permitido para crianças a partir dos 12”, explica o especialista.

Segundo Habermann, o mercado oferece repelentes a base de icaridina e

IR3535, além de óleos essenciais à base de citronela; porém, não

há estudos que comprovem sua segurança para o uso por parte de

gestantes e bebês.

O médico também ressalta que ler as embalagens é essencial, pois elas

trazem informações sobre os casos em que o produto é contraindicado.

Para gestantes que utilizam hidratante, ele lembra que já existem

produtos com as duas funções – hidratação e repelente. Mas, caso a

preferência seja usá-los separadamente, a ordem correta deve ser

primeiro o repelente, esperar que ele seque na pele e, depois, o

hidratante por cima, para que possa selar o protetor. “É importante

evitar os exageros e, em caso de alergia, suspender imediatamente o uso

e procurar um dermatologista credenciado pela Sociedade Brasileira de

Dermatologia”, orienta.

Ambiente

O uso de inseticidas em spray e aerossol são boas opções para repelir

insetos. “A recomendação é aplicar no ambiente antes de entrar,

para que não haja perigo de intoxicação. Para os bebês, a tela

mosquiteira e roupinhas longas ajudam na proteção”, destaca o

médico.

Os repelentes de aparelhos elétricos ou espirais não devem ser usados

em áreas de pouca ventilação, nem na presença de pessoas asmáticas

ou com alergia respiratória, pois podem piorar os quadros alérgicos. O

recomendado é que estejam, pelo menos, a dois metros de distância das

pessoas. Já os inseticidas naturais, à base de citronela, andiroba e

óleo de cravo, não possuem comprovação de eficácia e nem

aprovação pela Anvisa até o momento. Por isso, é bom não

utilizá-los.

“A prevenção mais eficaz contra a dengue continua sendo a

eliminação dos focos de proliferação dos mosquitos. É importante

que a população verifique de forma adequada o armazenamento de água,

o acondicionamento do lixo, elimine recipientes sem uso que possam

acumular água ou os mantenham virados de cabeça para baixo, para

evitar os criadouros do mosquito. Essas prárticas, em conjunto com as

ações municipais de cuidados com coleta de lixo, fiscalização,

dentre outras, é que surtirão os maiores efeitos para manter a

saúde”, conclui Habermann.

