Equipe da Mata Ciliar resgata lobo-guará em fazenda de Mogi-Guaçu

O animal foi encontrado por trabalhadores da propriedade e estava seriamente debilitado por conta de sarna

Nesta quinta-feira (24), a Associação Mata Ciliar foi acionada para resgatar um lobo-guará, que se encontrava seriamente debilitado, em uma propriedade rural de Mogi-Guaçu-SP, devido a uma sarna que foi consumindo o animal aos poucos, até que ficasse impossibilitado de realizar atividades naturais. A ação foi realizada com sucesso e com os devidos cuidados de nossa equipe.

“Nós tínhamos visto ele andando pela fazenda na quarta-feira e já deu para perceber que estava bem debilitado. Daí, na manhã de quinta, encontramos ele caído dentro do dreno, quase se afogando. Conseguimos tirar ele de lá, para depois entrar em contato com a Mata Ciliar para o resgate do animal”, comenta Diogo Silva, supervisor da fazenda.

Sendo expulso de seus habitats e se vendo obrigado, a cada dia que passa, a procurar novos locais para sobreviver, o lobo-guará, um dos maiores canídeos de vida silvestre, se encontra em ameaça de extinção. Entre as diversas consequências diretas das ações humanas, como o avanço descontrolado da monocultura nos cerrados, os atropelamentos e a caça, as doenças vindas de animais domésticos começam a se apresentar como realidades preocupantes, por conta do crescente abandono desses mesmos animais.

“O animal estava muito prostrado e apático, pouco reagiu com nossa presença e estava com o corpo todo tomado pela sarna. É importante ressaltar que essa doença acomete, principalmente, em animais domésticos, porém, estamos tendo cada vez mais relatos de sarna em silvestres. Justamente por conta da aproximação desses animais, devido a degradação do meio ambiente. Depois que chegamos ao Cras da Mata Ciliar, conseguimos aferir todos os parâmetros. A situação é bastante crítica e, agora, vamos ver se ele consegue responder aos cuidados intensivos”, explica Karine Ferreira, veterinárias da Mata Ciliar.

MATA CILIAR

A Associação Mata Ciliar (AMC) é uma entidade sem fins lucrativos declarada de Utilidade Pública Federal e que desde 1987 desenvolve diversas ações para a conservação da biodiversidade.

Durante esse período foram diversos desafios enfrentados e conquistas alcançadas sempre em parceria com instituições privadas, poder público e com a sociedade.